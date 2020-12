Эксперт: Сегодня беспилотники оказались вне коммерческих процессов

Внедрение высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств является признанным мировым трендом, который активно обсуждается практически на всех конференциях и публичных площадках, посвященных вопросам развития транспорта и новых моделей организации логистики. Программные цели и задачи по их внедрению включены в том числе в проект Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, а также в проект Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли, которые в настоящий момент активно обсуждаются профессиональным сообществом. Эксперты и чиновники делают оптимистичные прогнозы, согласно которым после 2030 года беспилотники займут существенную долю в трафике на дорогах общего пользования, что даст резкий, по оптимистичным прогнозам, до 30%, рост эффективности перевозок и соответствующее снижение издержек на перевозку.

Однако в настоящее время в зарубежных дискуссиях и публикациях основными целями внедрения беспилотного транспорта видятся: сокращение загруженности дорог, дорожная безопасность, экологическая составляющая и т.д. При этом извлечение прибыли не рассматривается в качестве ключевой задачи внедрение эффективной бизнес-модели, при которой использование беспилотных систем служило бы прежде всего извлечению экономической прибыли.

Вопросы экономики и организации применения высокоавтоматизированных и полностью автономных транспортных средств пока остаются за рамками внимания, — такое мнение в беседе с журналом «Вестник ГЛОНАСС» выразил генеральный директор ООО «Интеллектуальные транспортные технологии» Александр Борейко.

Как отметил эксперт, разработкой технологий беспилотного управления и самих транспортных средств как в мире, так и в России активно занимается значительное количество компаний, начиная от традиционных автопроизводителей (практически все мировые автомобильные бренды за малым исключением), гигантов сферы ИТ (также полный спектр наименований разработчиков, определяющих мировой цифровой ландшафт), так и многочисленные команды энтузиастов и различного вида венчуры и стартаперы.

На текущей неделе в их стройные ряды уверенной поступью вошел «Сбер», который приступил к испытаниям первых беспилотных автомобилей на улицах Москвы. До этого беспилотные автомобили «Сбера» прошли предварительные испытания и получили необходимые разрешения на движение в общем трафике.

И тут уместно задастся фундаментальным российским вопросом (нет, не «кто виноват» и «что делать»), а именно: «а зачем все это?». В данном случае, думается, есть смысл трезво оценить ситуацию с точки зрения экономики, а также обратиться к международно признанным источникам, — отметил Борейко.

Эксперт сослался на ряд международных исследований. В частности, в исследовании компании BIS Research (отчет «Global Autonomous Vehicle Market. Focus on Level of Autonomy for Passenger Cars and Commercial Vehicles, Analysis and Forecast: (2018-2028)» за февраль 2019) рынок автономных транспортных средств определяется рядом факторов, таких как растущий акцент на безопасность дорожного движения, благоприятная государственная политика по развитию инфраструктуры для автономных транспортных средств и увеличение загруженности дорог. По оценке компании BIS Research, использование автономных транспортных средств снижает плотность движения за счет формирования автопарка взаимосвязанных транспортных средств, максимально использующих дорожную сеть. Согласно заключению, использование автобеспилотников позволяет снизить риск смертельных аварий и, следовательно, повысить безопасность дорожного движения.

Таким образом, косвенно указывается, что вопросы коммерческой выгоды от применения высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств для осуществления перевозочного процесса пассажиров и грузов в настоящий момент не являются приоритетными и не рассматриваются в качестве ключевых целей разработок, — подчеркнул собеседник журнала.

Он также указал, что данную мысль продолжил генеральный секретарь - технический директор OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles) Y. Van der Straaten в докладе «Автоматизированное вождение: перспективы и проблемы», в котором выделены основные мотивации использования автономных транспортных средств, а именно:

дорожная безопасность (исключение ошибок, вызванных человеческим фактором);

управление движением (эффективное вождение, оптимизация управления потоками);

сокращение выбросов (снижение расходов топлива и выбросов СО2 за счёт рационального управления потоками);

демографические изменения (поддержка неуверенных водителей, повышение мобильности пожилых людей);

инновации высоких технологий (конкурентоспособность, высокое качество работы).

В свою очередь в отчете Массачусетского технологического института (США) Autonomous Vehicles, Mobility, and Employment Policy: The Roads Ahead (John J. Leonard, David A. Mindell, And Erik L. Stayton) за 2020 год указывается, что применение высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств и полностью автоматизированное вождение будет ограничено определенными географическими регионами и климатическими условиями, по крайней мере, в течение следующего десятилетия. Применение данных технологий, говорится в отчете, будет происходить не изолированно, а в рамках сети взаимосвязей с электрификацией, подключенными транспортными средствами и эволюционирующими моделями обслуживания различных типов транспортных средств.

Кроме того, аналитики Массачусетского технологического института отмечают, что широкое внедрение полностью автоматизированных систем вождения, не имеющих на борту водителя для безопасности, займет по меньшей мере десятилетие. Как прогнозируется в данном отчете, на ближайшие 10 лет до 2030 года основными направлениями применения высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств будут являться:

системы помощи водителю в персональных автомобилях;

автономные машины такси;

автономные автобусы и шаттл-басы;

дальнемагистральные конвойные перевозки (режим «платунинг»).

Отчет Массачусетского технологического института также говорит, что ни о каком массовом внедрении полностью автономных автомобилей в ближайшие 10 лет речи не идет.

Таким образом, внедрение высокоавтоматизированных и полностью автономных транспортных средств должно рассматриваться как комплексная задача, затрагивающая все аспекты организации перевозочного процесса в различных сегментах автомобильных перевозок. Для этого требуется выработка новой бизнес-модели экономически обоснованного применения беспилотников и встраивания по сути нового вида транспорта в существующие и перспективные бизнес-процессы перевозки, — резюмировал эксперт, отметив, что это также касается изменения взаимодействия с заказчиками перевозки (включая грузоотправителей и грузополучателей), объектами транспортной инфраструктуры (МАПП, грузовой двор), а также взаимодействия с государственными контролирующими органами.