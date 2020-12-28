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Industry Hunter

Японцы создали лазерный проектор, проецирующий HD-видео прямо на сетчатку глаза человека

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Сетчатка глаза человека
Сетчатка глаза человека.
Источник изображения: industry-hunter.com

Группа японских исследователей из университета Фукуи и компании Seiren KST создала миниатюризированную лазерную проекционную систему, способную отобразить высококачественное HD-видео на стекла "умных" очков или прямо на сетчатку глаза человека. Основой этой системы является оптический механизм, размером 8х4х3 мм, с интегрированным RGB-лазерным модулем и системой зеркал с микроэлектромеханическими (MicroElectroMechanical, MEMS) приводами.

Направлением, в котором MEMS-зеркало отражает лазерный свет, можно управлять электронным способом. Это, в свою очередь, позволяет путем сканирования проецировать высококачественное двумерное изображение на любую заданную область. А помимо RGB-лазера и MEMS-зеркала в состав устройства входят схемы драйверов лазерных диодов, батарея, микроконтроллер и все другое необходимое.

Одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться исследователям, стала технология комбинирования света от трех отдельных лазеров и объединения лучей в один полноцветный луч когерентного света. Это было достигнуто при помощи трех световодов, при этом, к выходу устройства подключен только центральный, зеленый световод, а красный и синий цвета вводятся в него в строго определенных точках.



Измеренная нами эффективность такого объединителя составила целых 97 процентов, уровень потерь составляет всего 0.13 дБ — пишут исследователи, — Потоки света от различных лазеров идеально выравниваются внутри волновода, создавая единственный идеальный полноцветный луч.

Лазерное устройство способно проецировать изображения с разрешающей способностью 1280x720 точек. Эта же технология, с минимальными изменениями, может быть использоваться для создания "умных" очков, HUD-дисплеев, проецирующих изображение на лобовое стекло автомобиля и т.п. А для того, чтобы можно было безопасно проецировать изображение на сетчатку глаза человека, потребуется более тонкая настройка устройства и дополнительные предохранительные цепи, которые не позволят лазерным диодам произвести вспышки света с мощностью, превышающей дозволенную. И это является тем направлением, в котором продолжают сейчас работать японские исследователи.

На данный момент времени наша технология может быть использована в лазерных микроскопах, датчиках, проекторах и HUD-дисплеях для передовых автомобильных систем с искусственным интеллектом — пишут исследователи, — А в скором будущем мы планируем доработать наш лазерный проектор и значительно расширить список областей его применения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
AI
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