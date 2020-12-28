«Молот Тора» для миномётных частей

Весной 2019 года армия Швеции получила первые экземпляры самоходного миномёта «Мьёльнир», названного в честь молота скандинавского бога Тора. История создания этой боевой машины весьма интересна, а её технический облик во многом уникален.

До недавнего времени миномётное вооружение шведской армии было представлено только возимыми образцами — 81-мм миномётом m/84 и 120-мм миномётом m/41. Для их замены с 1996 года совместно с Финляндией осуществлялась программа создания весьма «продвинутого» самоходного миномёта AMOS. Двуствольная 120-мм система монтировалась во вращающейся башне, которую можно было устанавливать на различные колёсные и гусеничные шасси, а также на катера. Система отличалась высоким уровнем автоматизации, отличными баллистическими характеристиками, хорошей скорострельностью, но вполне ожидаемо оказалась весьма дорогой. В декабре 2010 года AMOS приняли на вооружение армии Финляндии. Шведским военным пришлось отказаться от новой «игрушки» из-за финансовых ограничений, но идею получить самоходный миномёт они не оставили.

Концепция

В 2013 году началась концептуальная проработка нового самоходного миномёта, призванного стать более дешёвой альтернативой AMOSa. Выбор базы был предопределён — армия ещё в 2003 году закупила 40 шасси БМП CV90, рассчитывая установить на них системы AMOS. Как и несостоявшийся предшественник, новый миномёт предполагалось выполнить двуствольным, но без сложного автомата заряжания. Оружие следовало установить в закрытой башне.

Дальность стрельбы нового самоходного миномёта должна была составлять не менее 10 км. Непременным требованием являлось наличие автономной навигационной системы и автоматизированной системы подготовки данных для стрельбы. Длительность подготовки к открытию огня не должна была превышать двух минут.

В декабре 2016 года шведское Агентство оборонных закупок (FMV) одобрило контракт с концерном «ВАЕ Systems», предусматривающий дальнейшую закупку не менее 40 самоходных миномётов. В то время его стоимость оценивалась примерно в 68 млн долларов. Работа продвигалась без заминок, и уже в марте 2017 года было объявлено, что принятие нового миномёта на вооружение ожидается во второй половине 2019 года. Для этого требовалось завершить изготовление прототипа «Мьёльнира» — такое название получил миномёт — не позднее осени 2017 года.

Прототип «Мьёльнира» на стрельбовых испытаниях Источник изображения: zonwar.ru

В мае 2018 года производитель проинформировал о начале стрельбовых испытаний «Мьёльнира», а в августе на полигоне у города Боден состоялась первая презентация самоходного миномёта. В феврале 2019 года на заводе в Эрнскьольдсвике представители FMV приняли четыре предсерийных «Мьёльнира», предназначенных для войсковых испытаний и подготовки экипажей. Наконец, в сентябре 2019 года миномёт приняли на вооружение, присвоив труднопроизносимое официальное наименование Granatkastarpansarbandvagn 90120 (буквально — «бронированная гусеничная машина, стреляющая гранатами»), обычно сокращаемое до аббревиатуры Grkpbv 90. Таким образом, намеченные сроки создания системы были выдержаны. В современных условиях это является, скорее, исключением из правил — мы давно уже привыкли к сообщениям о «сдвигах вправо» сроков разработки тех или иных видов вооружения.

Конструкция

Компоновка Grkpbv 90 соответствует базовой машине: справа в передней части находится моторно-трансмиссионное отделение, слева — отделение управления с рабочим местом механика-водителя с люком и тремя перископами, а за ними — боевое отделение с вращающейся башней. В последней расположены рабочие места трёх членов экипажа: командира, выполняющего также функции наводчика — справа впереди, а двух заряжающих — по бокам блока стволов. Для доступа в башню служат два люка над местами командира и левого заряжающего. У командирского люка установлены пять перископов, а у люка заряжающего — два. Масса башни составляет 7 т.

«Мьёльнир» в боевом положении Источник изображения: forsvarsmakten.se

Основное вооружение «Мьёльнира» — два 120-мм гладкоствольных миномёта со стволами длиной 2000 мм, установленных в общей люльке. Максимальная начальная скорость мины превышает 500 м/с. Это обеспечивает максимальную дальность стрельбы более 13 км, минимальная же составляет 500 м. «Мьёльнир» не имеет возможности стрельбы прямой наводкой: диапазон «рабочих» углов возвышения, при которых разрешается ведение огня, составляет от +45 (по некоторым данным, +40) до +85 градусов. Горизонтальное наведение возможно в секторе 70 градусов — по 35 градусов вправо и влево. Механизмы вертикальной и горизонтальной наводки имеют ручные приводы и обслуживаются заряжающим. Отказ от силовых приводов наведения разработчики объясняют стремлением к снижению стоимости самоходки.

Миномёты являются дульнозарядными — решение, мягко говоря, нетипичное для самоходных миномётов закрытого типа. Это вынудило конструкторов применить специальный механизм, подающий мины изнутри башни к срезу ствола. Огонь из стволов ведётся поочерёдно. Максимальная скорострельность составляет 16 выстрелов в минуту, а продолжительная — 6-9 выстрелов в минуту.

Механизм заряжания «Мьёльнира» Источник изображения: zonwar.ru

Возимый боекомплект составляет 104 мины, из них 56 находятся в укладке в кормовой части башни. Пополнение боекомплекта осуществляется через две дверки в задней стенке башни. Дополнительная боеукладка на 48 мин расположена в корпусе машины. «Мьёльнир» может вести огонь осколочно-фугасными минами НЕ-А1/А2 (12,8 кг), HE-ER (15 кг), MERHE (15 кг), дымовыми MILL (14 кг), осветительными IR-SMK (14 кг), а также управляемыми минами STRIX. Последние имеют бóльшую длину по сравнению с обычными минами, и для них предусмотрены шесть ячеек в боеукладке в корпусе машины.

В задней стенке башни самоходного миномёта имеются две дверки для пополнения боекомплекта Источник изображения: sempermiles.se

Для сокращения времени, необходимого на выработку данных для стрельбы, самоходка оборудована инерциальной навигационной системой POS-2, основными компонентами которой являются гироскопы и акселерометры. По желанию заказчика Grkpbv 90 может быть дополнительно оборудован приёмником спутниковой навигационной системы GPS.

Координаты цели расчёты самоходных миномётов получают, как правило, с передовых постов наблюдения. Перед началом стрельбы Grkpbv 90 занимают позиции, после чего их точные координаты передаются на командный пункт огневого взвода. Имеющийся на командном пункте баллистический компьютер вырабатывает установки для стрельбы, которые по радио передаются на самоходки. После наведения миномётов следует команда на открытие огня. Время на подготовку «Мьёльнира» к стрельбе не превышает двух минут с момента занятия позиции, оставить позицию самоходка может за одну минуту. В случае выхода из строя КП огневого взвода миномёт может вести огонь в аварийном режиме — с применением прицела-панорамы.

Grkpbv 90 не является плавающим, но может преодолевать водные преграды вброд Источник изображения: reddit.com

Силовая установка Grkpbv 90 состоит из восьмицилиндрового дизельного двигателя DSI 14 мощностью 550 л.с. и гидромеханической трансмиссии X300-5N. Коробка передач обеспечивает четыре скорости вперёд и две — назад. Ходовая часть применительно к одному борту включает семь опорных катков, ведущее колесо переднего расположения и направляющее — заднего. Машина обладает довольно высокой подвижностью и по шоссе может разогнаться до 70 км/ч.

Служба

Ещё до начала серийного производства «Мьёльниров» шведские военные начали подготовку к их введению в строй. В первую очередь разрабатывались основы боевого применения нового для армии Швеции вида вооружений. В начале 2019 года было объявлено о наборе военнослужащих на курсы инструкторов по обслуживанию Grkpbv 90, которые проводились специалистами фирмы «ВАЕ Systems».

В походном положении стволы и механизмы заряжания миномётов закрываются кожухом Источник изображения: forsvarsmakten.se

Самоходные миномёты «Мьёльнир» поступают на вооружение миномётных батарей тяжёлых манёвренных (механизированных) батальонов. Каждая из них включает восемь самоходок, разбитых на два взвода по четыре машины. Командный пункт взвода располагается на колёсном БТР «Патриа» Patgb 203 либо на гусеничном транспортёре Bv 206. Такие же гусеничные транспортёры используются для подвоза боеприпасов и перевозки групп передовых артиллерийских наблюдателей.

Имеющимися планами предусмотрено формирование батарей «Мьёльниров» в пяти батальонах: 41-м и 42-м из полка Р4 «Скараборгс» (Сковде), 71-м из полка Р7 «Сёдра Сканска» (Ревингехед), а также 191-м и 192-м из полка I19 «Норрботтенс» (Боден). Однако эти планы не являются окончательными. Учитывая мероприятия по возобновлению военного присутствия на острове Готланд, вероятно перемещение туда одной из батарей «Молотов Тора».

Церемония передачи первых серийных «Мьёльниров», 19 сентября 2019 года Источник изображения: military-today.com

В ходе церемонии передачи первых серийных самоходных миномётов, состоявшейся в сентябре 2019 года в Сковде, три «Мьёльнира» несли флаги всех трёх полков, на вооружение которых поступят самоходные миномёты. Однако в первую очередь новые боевые машины поступили в батальоны полка Р4. В марте 2020 года их личный состав приступил к отработке огневых упражнений в составе взводов на полигоне Фалун. Поставки всех 40 самоходных миномётов завершились осенью 2020 года.

Перспективы

Пока шведская армия не объявляла о планах дальнейших закупок «Мьёльниров». Но, вероятно, в дальнейшем может понадобиться дополнительная партия таких миномётов для двух лёгких манёвренных (мотопехотных) батальонов, вооружённых БТР «Патриа». Можно ожидать появления варианта «Мьёльнира» на шасси этого колёсного бронетранспортёра — тем более что фирма-разработчик декларирует возможность установки башни с миномётами на шасси подходящих по грузоподъёмности и габаритам гусеничных и колёсных машин. Предпринимаются и усилия по продвижению «Молота Тора» на экспорт — интерес к этому самоходному миномёту проявляют военные Чехии, Нидерландов, Эстонии, Австралии.

С одной стороны, «Мьёльнир» является миномётом с весьма хорошими баллистическими характеристиками, но с другой — его боевые возможности пришлось ограничить ввиду стремления к удешевлению машины. Поэтому уже сейчас разрабатываются предложения по усовершенствованию самоходного миномёта. В частности, замена ручных приводов вертикального наведения электрическими позволить реализовать режим огня MRSI — одновременное поражение цели несколькими минами. Целесообразным представляется оснащение «Мьёльнира» измерителем начальной скорости мин, а в идеале — и собственным баллистическим компьютером. Повышению выживаемости машины на поле боя будет служить планируемое дооборудование дымовыми гранатомётами, а также вооружение пулемётом (возможно — в дистанционно управляемой установке).

Тактико-технические характеристики самоходного миномёта Grkpbv 90 «Мьёльнир» Экипаж, чел. 4 Боевая масса, т 25 Длина, мм 6500 Ширина, мм 3100 Высота, мм 2400 Клиренс, мм 450 Вооружение спаренный 120-мм миномёт Возимый боекомплект, мин 104 Мощность двигателя, л.с. 550 Максимальная скорость, км/ч 70

Литература:

artillery-antitanks.blogspot.com baesystems.com military-today.com Nita M. Samobieżny możdzierz Mjölner. Nowa Technika Wojskowa, 2020, №10 Rovensky D. Současné samohybné minomety. ATM, 2017, №№1, 2

Андрей Харук