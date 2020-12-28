"Не остановится ни перед чем". США защитятся законом от "шпионажа" КНР

МОСКВА, 27 декабря / Радио Sputnik. Американские конгрессмены разработали законопроект, направленный на усиление безопасности Соединенных Штатов из-за "шпионажа" со стороны Китая, передает RT.

Документ обяжет приставов палаты представителей и сената консультироваться с управлением директора национальной разведки, Госдепартаментом и ФБР "для создания на межведомственной основе плана проверки биографических данных, позволяющего с большей точностью выявлять наличие связей с Коммунистической партией Китая".

Также в случае вступления документа в силу все члены конгресса США, в том числе стажеры, должны будут пройти специальную проверку.

Обосновывая необходимость принятия документа, конгрессмен Грег Мерфи выразил мнение, что "Китай не остановится ни перед чем" ради кражи секретных разведданных и интеллектуальной собственности США.

"Теперь, когда нам известно, что китайцам удалось проникнуть в залы конгресса, нам следует действовать ответственно и принять соответствующие меры", – добавил конгрессмен.

Ранее радио Sputnik сообщило, что китайский МИД отреагировал на санкции США.