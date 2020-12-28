Россия получила превосходящий F-35 истребитель

Российская армия получила первый серийный образец истребителя Су-57 - машины, которая, как считается превосходит американские аналоги. Такие самолеты в связке с боевыми дронами должны стать основой воздушных войн будущего. Но достаточно ли нашим ВКС тех нескольких десятков самолетов, которые им передадут в ближайшие восемь лет?

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, сообщил в пятницу источник РИА Новости. Чуть позже стало известно, что переданная военным машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске. После них самолет будет направлен в строевую часть.

Таким образом, можно констатировать – впервые с момента распада Советского Союза отечественная боевая авиация получила в распоряжение принципиально новую машину. Разработка будущего "пятьдесят седьмого" в рамках проекта "Перспективный авиакомплекс фронтовой авиации" (ПАК ФА) началась в первой половине 2000-х.

В мае куратор оборонпрома, вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что истребитель пятого поколения Су-57 в ходе государственных испытаний подтвердил практически все заложенные при проектировании требования. Собственно, акт приема-передачи первого серийного "пятьдесят седьмого" был подписан еще несколько недель назад, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее появились сообщения о том, что в 2021 году военное ведомство получит еще четыре Су-57.

В дальнейшем темпы передачи этих истребителей для нужд ВКС планируется довести до полутора десятков машин в год. "В результате подписанный в 2019 году контракт на 76 Су-57 до 2028 года однозначно будет выполнен в срок", – сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Многофункциональный истребитель Су-57 (или в кодификации НАТО, Felon – в переводе с английского "Преступник") предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет может развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет радиопоглощающее покрытие по технологии "стелс", а также новейший комплекс бортового оборудования.

Одна из особенностей Су-57 – внутрифюзеляжное вооружение: ракеты и бомбы могут располагаться на восьми точках подвески внутри фюзеляжа, в дополнение к нескольким внешним точкам подвески под крыльями.

Самолет может быть оснащен боеприпасами класса "воздух-воздух" (включая новые управляемые ракеты малой дальности РВВ-МД), ракетами класса "воздух-поверхность" и авиабомбами. Добавим, что новый истребитель должен получить помощника с большими возможностями – в связке с Су-57 способен действовать тяжелый ударный беспилотник "Охотник". Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом аппарате, и о технологиях искусственного интеллекта, который он может использовать.

В справочнике World Air Forces 2021, выпущенным на днях британским профильным журналом Flight International, отмечалось, что Россия получила свой самый совершенный истребитель. И, как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин,

"мы стали третьей страной в мире, принявшей на вооружение истребитель пятого поколения, сделанный собственной промышленностью".

Две другие державы, как нетрудно догадаться – Соединенные Штаты с их F-22 Raptor и F-35 Lightning, и Китай c его "Чэнду J-20". По оценке, которую в прошлом году дали аналитики американского издания National Interest, по большинству тактико-технических характеристик Су-57 оказывается предпочтительнее, чем F-35.

То, что армия начала получать новейшие истребители, не может не обнадеживать, учитывая довольно долгую и сложную историю от чертежа до "железа". Будущий Су-57 начали разрабатывать в конструкторском бюро имени Сухого почти двадцать лет назад, как замену Су-27. Первый полет машина, которая тогда носила название ПАК ФА Т-50, совершила еще в 2010 году, мелкосерийную сборку опытных образцов начали три года спустя, а в 2017-м прошли полетные испытания истребителя с новым двигателем второй ступени.

Но, как отмечала газета ВЗГЛЯД, лучшему российскому истребителю пришлось в буквальном смысле бороться за выживание. Первый Су-57 должны были передать в войска еще в 2019-м. Однако ровно год назад произошло ЧП, которое серьезно подпортило репутацию этого истребителя. В этот день примерно в ста километрах от аэродрома Дзёмги в Хабаровском крае самолет рухнул на землю. Летчик катапультировался и не пострадал, удалось избежать и разрушений на земле – истребитель упал в тайгу. Но был нанесен серьезный удар по проекту (утверждалось, что рухнула именно та машина, которую планировали передать в ВКС).

По одной из версий, причиной прошлогодней аварии стали неполадки с "изделием 117" – двигателем первого этапа. Это же "изделие", запущенное в серию, стоит в том числе на самолете, который сейчас передан армии. Двигатель второго этапа, который по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить нынешний, находится в стадии доработки – работы планируется завершить к 2022 году.

Справедливости ради, Су-57 за десять лет с момента первого полета лишь трижды попадал в сводки авиапроисшествий – в 2011 году из-за возможного помпажа двигателя, в 2014 из-за локального возгорания над правым воздухозаборником, и упомянутый прошлогодний инцидент на Дальнем Востоке. Для сравнения, истребители F-35 за время разработки пережили как минимум семь аналогичных по масштабу инцидентов.

"Очень ценно, что не гнались за скорейшим принятием Су-57 на вооружение и тщательно доводили до ума долгие годы, – отметил Кашин. – У американцев серийный F-35 и первые серийные, выпущенные еще в старые времена F-22, были непригодны к боевому использованию и остаются такими до сих пор. А у нас самолеты "обкатаны" в том числе и в условиях Сирии". Подобно тому, как Су-27 обеспечил нас на 40 лет вперед платформой для создания боевых машин различных типов, сейчас в лице Су-57 Россия получила такую же базовую платформу на десятилетия вперед, констатировал военный эксперт. По мнению Кашина, с одной стороны новая машина будет обеспечивать наши задачи безопасности, а с другой займет видное место в нашем оружейном экспорте.

"Немаловажно, что Су-57 способен применять вооружение как старых разработок, которые стояли еще в СССР, так и современных, перспективных, которые еще разрабатываются", – в свою очередь отметил заслуженный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. При этом, отметил он, новый истребитель способен поражать и наземные, и воздушные, и морские цели. "Следовательно, его цена-качество будут обеспечивать нам более высокую боеготовность и боеспособность, чем ранее. Мы сможем одним самолетом заменить тяжелый Су-27 и легкий МиГ-29", – добавил Попов.

Впрочем, отметил Кашин, принятие на вооружение Су-57 не означает отказа от машин четвертого поколения, которые еще могут послужить в возможных конфликтах будущего. Так поступает и Китай, который параллельно с J-20 разрабатывает новые модификации предыдущих образцов, и расширяет их производство, "и даже ВВС США, которые финансируются за счет "денег из воздуха", не зная ограничений".

"Истребители пятого поколения – верхний и самый сложный элемент боевой авиации.

Они должны сыграть важнейшую роль в борьбе за господство в воздухе и поражать наиболее защищенные объекты обороны противника.

В нашем случае – это самолет, который имеет совершенную РЛС с фазированной антенной решеткой, на котором реализована пониженная заметность во всех спектрах. У него также есть инновационная защита от приближающихся ракет и многое другое", – пояснил эксперт.

Как, в свою очередь, указал генерал-майор Попов, новый истребитель может работать и в качестве разведчика, и в качестве постановщика помех. "Это можно делать в комплексе с ударным тяжелым БПЛА С-70 "Охотник" или другими малоразмерными беспилотными самолетами, в том числе ударными и разведывательными. Самолет будет использоваться комплексно, в том числе и со средствами ПВО", – полагает заслуженный военный летчик России.

Кашин также полагает, что совместное применение таких истребителей с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) – дело ближайшего будущего. "Более дешевые беспилотники отвлекают от себя часть истребителей противника. Кроме того, они способны нести дополнительную полезную нагрузку, расширяя таким образом возможности самолета в несколько раз, – пояснил военный эксперт. – При этом в мирное время БПЛА не расходуют так ресурс как большие самолеты, им не нужно совершать такое количество испытательных полетов, что дает значительный прирост военно-воздушных сил".

Если действия в связке с беспилотниками – задача ближайшего будущего, то поставки серийных самолетов дело решенное. Но, отметил Попов, почти 80 единиц, которыми обещают снабдить ВКС до 2028 года – это, безусловно, недостаточно. "Это стандартная схема, ведь это лишь первый заказ. Когда истребитель будет массово использоваться в войсках, будут обнаружены различные недостатки, и самолет будут модернизировать, – пояснил эксперт. – Еще таких заказов нужно оформлять минимум 3–5, чтобы покрыть возможность замены всех самолетов, стоящих сейчас на вооружении".

И следует ждать доработки двигателя второго этапа, добавил Попов. "Пока самолет работает на тех двигателях, которые у нас эксплуатируются на самолетах Су-30СМ, Су-32, Су-34. Это очень хороший двигатель, вполне адекватный для этого самолета. Но в загашнике у нас есть "изделие 30", на которое мы рассчитываем. Более мощный, более экономичный и более легкий, сделанный по технологиям уже XXI века", – отметил военный эксперт.

Михаил Мошкин, Андрей Самохин