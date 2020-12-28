Ударный дрон "Охотник" проведет стрельбу по воздушным целям в 2021 году

Российский ударный беспилотник "Охотник" проведет боевые стрельбы ракетами "воздух-воздух" в 2021 году. Ранее на полигоне Ашулук прошли вылеты аппарата с имитаторами ракет для оценки сопряжения его бортовых радиоэлектронных систем с головками наведения боеприпасов. Испытания признаны успешными.

Как сообщают РИА Новости, речь идет о пусках внутрифюзеляжными ракетами, которые ранее были испытаны на Су-57. Предусмотрены стрельбы по реальными воздушным мишеням.

Таким образом "Охотник" становится первым в мире беспилотным истребителем-перехватчиком. Наводить дрон на воздушные цели будет пилот истребителя пятого поколения Су-57, который и примет решение о том, какую цель, и какими ракетами атаковать.

В перспективе многофункциональный беспилотник может использоваться в массированных налетов с эскадрильей пилотируемых самолетов. Большинство тактико-технических характеристик "Охотника" засекречено. Известно, что он весит до 20 тонн и разгоняется до 1000 километров в час. Размах крыла - 19 метров, а длина 14 метров.

Николай Грищенко