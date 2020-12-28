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Известия.ru

Ударный беспилотник «Охотник» выполнит первый пуск ракет в 2021 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» проведет первую стрельбу по воздушным целям во второй половине 2021 года. Об этом 27 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

«Первые пуски ракет с борта БПЛА «Охотник» планируются на вторую половину 2021 года. Речь идет о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57. Предусмотрены пуски по реальными воздушным мишеням», — сообщили агентству.

Перед этим должны пройти бросковые испытания ракет. Кроме того, запланированы испытания с применением оружия «воздух — поверхность». По словам источника агентства, «Охотник» будет представлять собой «полноценную многофункциональную машину», которую можно будет использовать в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика.

В августе сообщалось, что многоцелевые ударные беспилотники, которые способны поражать объекты противника высокоточными боеприпасами, начнут поступать в Воздушно-космические силы России в 2021 году.

Речь идет о многоцелевых беспилотных летательных аппаратах большой дальности и продолжительности полета, которые способны поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
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