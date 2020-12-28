Ударный беспилотник «Охотник» выполнит первый пуск ракет в 2021 году

Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» проведет первую стрельбу по воздушным целям во второй половине 2021 года. Об этом 27 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

«Первые пуски ракет с борта БПЛА «Охотник» планируются на вторую половину 2021 года. Речь идет о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57. Предусмотрены пуски по реальными воздушным мишеням», — сообщили агентству.

Перед этим должны пройти бросковые испытания ракет. Кроме того, запланированы испытания с применением оружия «воздух — поверхность». По словам источника агентства, «Охотник» будет представлять собой «полноценную многофункциональную машину», которую можно будет использовать в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика.

В августе сообщалось, что многоцелевые ударные беспилотники, которые способны поражать объекты противника высокоточными боеприпасами, начнут поступать в Воздушно-космические силы России в 2021 году.

Речь идет о многоцелевых беспилотных летательных аппаратах большой дальности и продолжительности полета, которые способны поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине.