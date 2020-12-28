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РИА Новости

Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"

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Испытания боевого беспилотного авиационного комплекса "Охотник"
Испытания боевого беспилотного авиационного комплекса "Охотник".
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" в 2021 году в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушными мишеням, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

"Первые пуски ракет с борта БПЛА "Охотник" планируются на вторую половину 2021 года. Речь идет о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса "воздух – воздух", которые ранее были отработаны на Су-57. Предусмотрены пуски по реальными воздушным мишеням", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до этого с БПЛА должны быть проведены бросковые испытания ракет.

Запланированы, по словам источника, и испытания "Охотника" с применением оружия класса "воздух - поверхность". "Охотник" будет полноценной многофункциональной машиной с возможностью использования его в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика", - пояснил он.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал РИА Новости, что на военном полигоне Ашулук прошла серия полетов "Охотника" с функциональными имитаторами управляемых ракет для оценки сопряжения бортового оборудования аппарата с головками самонаведения боеприпасов. Имитаторы были лишены двигателя и боевой части.

В Минобороны официально сообщали о первых полетах беспилотника "Охотник", в ходе которых проверялись только его летные качества и работа основных систем.

Разработанный ОКБ Сухого "Охотник" станет в российской армии первым тяжелым беспилотником с ударными функциями. Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

По данным открытых источников, БПЛА имеет длину 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетную массу - 20 тонн. Максимальная скорость "Охотника" достигает 1000 километров в час. Первый полет аппарата состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
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