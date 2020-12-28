Войти
Военно-промышленный курьер

В Совнацбезе Украины в случае войны с Россией делают ставку на регулярную армию

653
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

План президента Украины Владимира Зеленского по мобилизации всех женщин и мужчин в случае войны с Россией является нереальным.

Такое мнение в интервью украинскому изданию «Новое время» сделал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

По его мнению, призванное мирное население на войне бесполезно, поскольку эти люди не обучены держать в руках оружие и вряд ли захотят это делать.

Представитель СНБО отметил, что заявление Зеленского стало результатом мнений, бытующих в его окружении, и что о планах тотальной мобилизации ему рассказывают некомпетентные советники.

«А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, - мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет… во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч», - сказал Кривонос.

Он добавил, что опыт армяно-азербайджанской войны показал, что небольшое количество личного состава, в сочетании с техникой и правильном планировании, может показать куда более высокий результат, чем толпы мобилизованных обывателей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Украина
Похожие новости
30.12.2019
Азербайджан предупредили о «плохих новостях» из-за российских Су-30 у Армении
27.11.2017
На "Восточном партнерстве" Мэй заявит о важности противостоять "угрозе" РФ
20.09.2011
Эксперт: Азербайджан не останется без оружия, если Украина откажется его продавать
08.07.2010
Новости "ТВМ-2010". Итоги
15.05.2009
Эксперт усомнился в спросе на азербайджанские бронемашины разработки ЮАР
08.12.2008
Страховка от "бабочки". Около ста государств отказались от применения кассетных боеприпасов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:35
  • 2
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:34
  • 300
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС