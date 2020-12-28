В Совнацбезе Украины в случае войны с Россией делают ставку на регулярную армию

План президента Украины Владимира Зеленского по мобилизации всех женщин и мужчин в случае войны с Россией является нереальным.

Такое мнение в интервью украинскому изданию «Новое время» сделал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

По его мнению, призванное мирное население на войне бесполезно, поскольку эти люди не обучены держать в руках оружие и вряд ли захотят это делать.

Представитель СНБО отметил, что заявление Зеленского стало результатом мнений, бытующих в его окружении, и что о планах тотальной мобилизации ему рассказывают некомпетентные советники.

«А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, - мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет… во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч», - сказал Кривонос.

Он добавил, что опыт армяно-азербайджанской войны показал, что небольшое количество личного состава, в сочетании с техникой и правильном планировании, может показать куда более высокий результат, чем толпы мобилизованных обывателей.