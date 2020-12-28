«Без северных территорий»: японцы сомневаются в возврате Курил

В Японии оценили новые военные объекты России на Курилах

Жители Японии выразили сомнение в том, что их правительство ведет правильную внешнюю политику и претендует на Курильские острова. Об этом читатели портала Yahoo News Japan рассказали после появления новости о том, что Россия построит на Курилах еще 51 военный объект.

Портал Yahoo News Japan сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны РФ о том, что Россия построит на Курильских островах 51 военный объект.

Издание также пишет, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что на островах уже построено более 25 новых военных объектов.

«Мы уже возвели семь военных строений на Кунашире и Итурупе, а в следующем году планируем достроить еще один объект», - сказал Иванов, являющийся заслуженным строителем РФ.

По его словам, все новые военные объекты сейсмоустойчивы и готовы к самым сильным землетрясениям.

Читатели портала в этой связи выразили мнение, что правительство Японии себя неправильно ведет или вовсе не хочет бороться за свои так называемые «северные территории».

«Похоже, Япония больше не может сказать: «Северная территория - это территория Японии»… Это вина Абэ», «Нет, северные территории не вернутся, лучше разорвать экономическое сотрудничество между Японией и Россией на Дальнем Востоке», «Абэ полностью в руках Путина», - гласят комментарии читателей.

В прошлом месяце Минобороны РФ разместило на Курилах расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа. Готовность к заступлению на боевое дежурство проверил лично командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко.

«Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ РФ», - говорится в комментарии ведомства.

Зенитно-ракетная система С-300В4 является самым новым представителем своего семейства комплексов войсковой ПВО. От предшественников она отличается применением современных агрегатов и компонентов, в том числе - ракет новых типов.

За счет этого комплекс способен поражать различные аэродинамические и баллистические цели на расстоянии до 400 км и высотах до 30-35 км, сообщает «Военное обозрение».

С-300В4 предназначается для защиты войск на марше, в районах развертывания и на поле боя, для чего ей требуется высокая мобильность. Она обеспечивается самоходными гусеничными шасси, на которых монтируется все необходимое оснащение.

В состав ЗРС входят командный пункт, радиолокационные станции разного назначения, самоходная пусковая и пуско-заряжающая установки, а также зенитные управляемые ракеты нескольких типов.

Японское правительство выступило против размещения такого вооружения на Курилах.

«Мы на постоянной основе собираем информацию о действиях российских военных на северных территориях. 1 декабря посольство Японии в России заявило протест МИД РФ, отметив, что подобные действия имеют отношение к укреплению российского военного потенциала и не совместимы с позицией нашей страны по этим островам», - заявили в ведомстве.

Как отметил на пресс-конференции в Токио генсек японского кабмина Кацунобу Като, власти страны намерены продолжать пристально наблюдать за действиями российских Вооруженных сил на Дальнем Востоке, а также за влиянием этих процессов на обеспечение безопасности.

В свою очередь, в тот же день премьер-министр Японии Йосихидэ Суга выступил за скорейшее урегулирование территориального вопроса и подписание мирного соглашения между Токио и Москвой относительно Курильских островов.

«С конца [Второй мировой] войны минуло 75 лет, но в обстоятельствах, когда территориальный вопрос все еще не решен, а мирный договор не заключен, надо как можно скорее урегулировать это», - подчеркнул японский премьер.

По его словам, в ходе сентябрьского телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидеры двух стран говорили о том, что необходимо поставить точку в этих вопросах, а не передавать их следующим поколениям.

Обращаясь к японскому народу, Суга отметил, что хотелось бы затем шаг за шагом прийти к решению территориального вопроса и заключению мирного договора.

Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, несмотря на то что состояние войны между японской и советской сторонами официально прекратилось, когда государства поставили свои подписи под Совместной декларацией от 19 октября 1956 года.

Страны также восстановили двусторонние дипломатические и консульские отношения. Девятая статья документа гласила, что правительство Советского Союза согласилось передать в будущем под суверенитет Токио Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Главное условие мирного договора - фактический переход этих территорий под контроль Японии после заключения мира.

Андрей Ермолов