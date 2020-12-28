«Второстепенное оборудование»: что украли с «самолета Судного дня»

Появились подробности кражи аппаратуры с «самолета Судного дня»

Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что с так называемого «самолета Судного дня» Ил-80 ВзПУ злоумышленники похитили второстепенную аппаратуру, не связанную с непосредственным функциональным предназначением борта. Вся специальная аппаратура самолета хранится в отдельных помещениях с обособленным пропускным режимом.

Самое ценное оборудование с «самолета Судного дня» Ил-80 ВзПУ (воздушный пункт управления ВС России) не было украдено в ходе инцидента 4 декабря - приводит РИА «Новости» сообщение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Злоумышленники, вскрывшие грузовой люк самолета, который проходит плановый ремонт в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева (ТАНТК) и находится на аэродроме Таганрог-Южный, унесли только не имеющие особой значимости приборы.

«Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», - указали в корпорации.

Также в ОАК уточнили, что место стоянки Ил-80 ВзПУ охраняется ФГУП «УВО Минтранса России» и отделено от охраняемого АО «РТ-Охрана» предприятия забором и дополнительным кордоном с обособленным пропускным режимом.

О проникновении в командный пункт неизвестных сообщал начальник службы авиационной безопасности ТАНТК. Он обратился в полицию, заявив, что при осмотре воздушного судна были обнаружены следы вскрытия грузового люка.

Позже специалисты подсчитали ущерб от визита воров. По сообщениям РЕН ТВ, из Ил-80 были украдены 39 блоков различного связного оборудования и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

Что именно было украдено, не называлось, однако есть основания полагать, что могло быть похищено связное оборудование.

«Инженер по эксплуатации воздушного судна рассказал, что на ТАНТК производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. Последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы», - рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

На поверхности грузового люка, в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев предполагаемых преступников. Кроме того, в отсеках найдены отпечатки следов обуви воров.

Как отмечал в этой связи военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок, первый вопрос возникает к тому, как была организована охрана воздушного пункта управления Вооруженными силами России.

При том, что, по данным «Открытых медиа», ТАНТК в 2020 году на охрану аэропорта Таганрог-Южный потратил 24 млн руб.

«Есть некоторые основания предполагать, что в краже аппаратуры с Ил-80 на аэродроме «Таганрог-Южный» могли участвовать и сотрудники предприятия - или была соответствующая «наводка» специалистов, или в преступлении непосредственно участвовали работники завода), поскольку без их помощи и консультаций это вряд ли стало бы возможным», - пояснил эксперт.

К тому же, несведущему человеку не будет понятно, что можно украсть в данном самолёте, учитывая, что там представлено много весьма специфического оборудования, которое вряд ли может быть использовано в какой-либо гражданской сфере.

Сейчас по данному происшествию проводит расследование Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В сообщении Главного управления МВД России по Ростовской области говорилось, что после хищения имущества на сумму более 1 млн руб. из самолета Ил-80 в Таганроге сотрудники регионального главка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков подчеркнул, что инцидент не пройдет бесследно. «Разумеется, будут сделаны выводы. Такое ЧП, поэтому, конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось впредь», - заверил представитель Кремля.

В ОАК тогда же сообщили, что режим доступа на аэродром Таганрог-Южный был дополнительно ужесточен, а также приняты меры для усиления режима охраны ТАНТК.

Ил-80 ВзПУ предназначен для эвакуации высшего военного руководства России при какой-либо весомой угрозе и одновременного управления вооружёнными силами в условиях любого военного конфликта, включая полномасштабную ядерную войну. Самолет оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой для работы в полностью автономном режиме.

Ангелина Мильченко