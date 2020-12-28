В Британии оценили рождественскую презентацию от "Калашникова"

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео.

МОСКВА, 26 декабря / Радио Sputnik. Британский журналист издания Daily Mail удивился возможностям российской ракеты 9М333, которую представил концерн "Калашников", и отметил "неслучайную", по его мнению, дату презентации, передает РИА Новости.

В четверг, 24 декабря, в России состоялись испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333", которая способна сбивать крылатые ракеты, беспилотники, низколетящие самолеты, а также вертолеты потенциального противника.

В концерне "Калашников" сообщили, что "Стрела-9М333" предназначена для использования в зенитном ракетном комплексе "Стрела-10М".

Журналист обратил внимание, что боеприпас, работающий по принципу "выстрелил и забыл", показали в канун католического Рождества. При этом Стюарт напомнил, что праздничный период в России начинается только в Новый год, а православное Рождество в стране отметят только 7 января.

"Оружейный гигант "Калашников" использует Рождество, чтобы представить смертоносную самонаводящуюся ракету типа "выстрелил и забыл", которая будет передана российским войскам для борьбы с вертолетами, самолетами и дронами", – пишет автор публикации Уилл Стюарт.

Разработка, отмечается в статье, стала очередной инновацией в процессе модернизации вооруженных сил России, заключил британский журналист.

"Стрела-9М333" предназначена для внесезонного поражения низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех и может обнаружить цель без дополнительного наведения после запуска.

Кроме того, она способна противодействовать дистанционно-пилотируемым летательным аппаратам и крылатым ракетам.

В АО "Калашников" также продемонстрировали видео испытаний, на котором показана ночная стрельба комплекса"Стрела-10М" по объектам, имитирующим цели условного противника.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, чем эта ракета превосходит аналоги подобного класса.