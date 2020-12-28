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Газета.ru

«Люди убегали»: в Киеве обсуждают план Зеленского на случай войны с Россией

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Источник изображения: gazeta.ru

В СНБО оценили слова Зеленского о мобилизации украинцев в случае войны с РФ

Замсекретаря госструктуры по безопасности на Украине Сергей Кривонос напомнил главе государства Владимиру Зеленскому, что в 2014 и 2018 году люди дезертировали, потому что не хотели идти воевать. Он предостерег президента от подобной ситуации в случае войны с Россией. Кривонос заявил, что люди не станут добровольцами, так как в стране не развит патриотизм.

В СНБО Украины раскритиковали заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что при ведении тотальной войны с Россией будут мобилизованы все граждане государства.

Замсекретаря координационного органа при президенте Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что такие действия главы государства могут привести к многочисленным случаям дезертирства, так как патриотизм на Украине "не поддерживается на уровне государства".

«2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество - убегало от мобилизации. Убегало. Cамо по себе огромное количество мобилизованных не решит вопрос способности противодействовать врагу», - уверен он.

Он отметил, что подобная ситуация была и в 2018 году, когда было введено военное положение.

"Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", - сказал Кривонос в интервью украинскому изданию «НВ».

По его словам, прежде чем принимать подобные меры, нужно сначала обучить народ и идеологически воспитать мобилизационный резерв.

Накануне украинский президент заявил, что он против ведения боевых действий с Россией, но, если таковые будут необходимы, он мобилизует всех граждан страны.

"Я даже не хочу представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. В противном случае будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", - сказал он в беседе с журналистами издания "Фокус".

Зеленский предположил, что в этом случае для населения страны ситуация будет очень тяжелой. В то же время он считает, что в России это понимают.

Глава Украины также отметил, что готов общаться напрямую с российским коллегой Владимиром Путиным, если встреча советников лидеров "нормандского формата" будет затягиваться.

"Есть вопросы, которые мы не поднимаем в "нормандском формате" - ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат - сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны поговорить с ним [Путиным] глобально тет-а-тет", - полагает он. Зеленский добавил, что намерен в этом случае даже позвонить Путину. Украинский президент уверен, что глава России «точно пообщается».

Зеленский также затронул тему Минских договоренностей. По его словам, Киев не может из них "просто так выйти". В качестве причины он назвал снятие европейских санкций с России. "Но лично я бы вышел", - добавил собеседник издания.

По его словам, военный конфликт в Донбассе никто не хочет заканчивать, "кроме Украины" и стран Европы.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко раскритиковал заявление Зеленского о войне с Россией.

"Это пустая риторика, и вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией", - сказал Охрименко в комментарии "НСН".

Эксперт отметил, что не понимает, зачем глава республики сделал такое заявление. "Сейчас мода на войну на Украине прошла. Осталась мода на войну в украинской политике. Я не знаю, зачем Зеленский это сказал, ведь сейчас стрельба прекратилась. Да, есть масса вопросов и нюансов, но там нужно просто решать проблему развода войск, а все эти заявления - они, по-моему, просто бред", - добавил политолог.

Он заверил, что даже официальные опросы украинского населения показывают, что у граждан страны нет негативного отношения к россиянам. В связи с этим собеседник агентства не представляет, как Зеленский сможет "мобилизовать жителей страны на войну с восточным соседом".


Ангелина Мильченко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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