Войти
Российская газета

Украинскому танку "БМ Оплот" вряд ли поможет программа "Бастион"

335
0
0
Источник изображения: VoidWanderer / wikimedia.org

Украинская армия все еще надеется получить на вооружение основной боевой танк БМ "Оплот". Как сообщает Defense Express, в настоящее время реализуется программа "Бастион", которая должна быть завершена в 2023 году.

Однако оказалось, что выпуск этих боевых машин невозможен без российских комплектующих, а их поставки прекращены.

Публикация украинского портала сопровождается иллюстрацией, которая вызывает ряд вопросов. Например, сообщается, что в ходе стендовых испытаний двигатель 6ТД-2, обладающий, как известно, мощностью в 1200 л.с., уже отработал 250 из 300 часов. Но заявленные цифры, не слишком выдающиеся для современной боевой машины - у зарубежных силовых установок ресурс в несколько раз выше. Поэтому неудивительно, что военные Таиланда решили отказаться от дальнейших закупок украинских танков, переориентировавшись на технику из Китая. Аналогичным образом поступило и министерство обороны Пакистана.

Прицел 1Г46М, давно не являющийся новинкой, оказывается, только проходит испытания. Выходит, что и в нем были применены иностранные комплектующие?

Также на январь следующего года запланирован отстрел образцов брони. Получается, что в настоящее время существуют сомнения в ее качестве.

Вспоминаются скандалы с бронетранспортерами БТР-4, контракт на поставку которых был аннулирован после обнаружения заказчиком трещин в корпусах.

Непонятно также, откуда будут брать артиллерийские орудия, выпускать их на Украине в настоящее время невозможно.

Получается, что проблемы с производством новых танков трудноразрешимы и, в лучшем случае, войска получат модернизированные Т-64, которые планируется эксплуатировать еще четверть века.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Россия
Таиланд
Украина
Продукция
Бастион
БТР-4
Т-84 Оплот
Похожие новости
29.06.2015
Осколки щита Родины: какое оружие производят бывшие республики СССР
24.09.2014
Последний «Оплот»
10.09.2014
Гендиректор завода Малышева: "По огневой мощи танков Россия ничего нового за 20 лет не изобрела"
05.02.2014
Теряя зарубежные рынки
21.11.2012
Завод с тяжелой кармой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:35
  • 2
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:34
  • 300
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС