Украинскому танку "БМ Оплот" вряд ли поможет программа "Бастион"

Украинская армия все еще надеется получить на вооружение основной боевой танк БМ "Оплот". Как сообщает Defense Express, в настоящее время реализуется программа "Бастион", которая должна быть завершена в 2023 году.

Однако оказалось, что выпуск этих боевых машин невозможен без российских комплектующих, а их поставки прекращены.

Публикация украинского портала сопровождается иллюстрацией, которая вызывает ряд вопросов. Например, сообщается, что в ходе стендовых испытаний двигатель 6ТД-2, обладающий, как известно, мощностью в 1200 л.с., уже отработал 250 из 300 часов. Но заявленные цифры, не слишком выдающиеся для современной боевой машины - у зарубежных силовых установок ресурс в несколько раз выше. Поэтому неудивительно, что военные Таиланда решили отказаться от дальнейших закупок украинских танков, переориентировавшись на технику из Китая. Аналогичным образом поступило и министерство обороны Пакистана.

Прицел 1Г46М, давно не являющийся новинкой, оказывается, только проходит испытания. Выходит, что и в нем были применены иностранные комплектующие?

Также на январь следующего года запланирован отстрел образцов брони. Получается, что в настоящее время существуют сомнения в ее качестве.

Вспоминаются скандалы с бронетранспортерами БТР-4, контракт на поставку которых был аннулирован после обнаружения заказчиком трещин в корпусах.

Непонятно также, откуда будут брать артиллерийские орудия, выпускать их на Украине в настоящее время невозможно.

Получается, что проблемы с производством новых танков трудноразрешимы и, в лучшем случае, войска получат модернизированные Т-64, которые планируется эксплуатировать еще четверть века.

Алексей Брусилов