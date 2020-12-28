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Армия США уничтожила «российский» «Куб» с третьей попытки

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Зенитно-ракетный комплекс 2К12 "Куб"
Зенитно-ракетный комплекс 2К12 "Куб".
Источник изображения: © AP Photo, Darko Vojinovic

Армия США в ходе испытаний, состоявшихся 19 декабря на полигоне Юма в Аризоне, с третьей попытки уничтожила цель — зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Куб» советского производства. Соответствующий ролик опубликован DVIDS.

Пользователь Чингис Дамбиев на YouTube отмечает, что для этого 155-миллиметровая самоходная гаубица ХМ1299 использовала три снаряда — ХМ1113 RAP с новым «суперзарядом» ХМ654 (отклонился от цели на 200 метров), модернизированный управляемый активно-реактивный снаряд M982A1 Excalibur (промахнулся из-за проблем с оборудованием) и обычный управляемый активно-реактивный снаряд M982A1 Excalibur (поразил цель).

Согласно Defense News, от гаубицы мишень находилась на расстоянии 70 километров. «Армия стремится увеличить дальность артиллерийской стрельбы на поле боя, чтобы отнять преимущества у высококлассных противников вроде России», — пишет американское издание.

В сентябре издание Breaking Defense сообщило, что во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету. Таким образом Соединенные Штаты провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией.

ЗРК «Куб» серийно производился в СССР с 1967 по 1983 годы. В настоящее время данные системы на территории современной России не используются, однако, согласно открытым источникам, могут иметься на вооружении в зарубежных российских базах, в частности, в Гюмри (Армения).

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Страны
Армения
Россия
США
Продукция
M109
КУБ
Проекты
Военные учения
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