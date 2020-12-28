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South China Morning Post (Гонконг): как китайско-российское совместное патрулирование подчеркнуло недостатки китайских бомбардировщиков

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости,

Китайские самолеты Хун-6К уступают российским и американским аналогам по пределу дальности и полезной нагрузке. Их вообще нельзя рассматривать в качестве стратегических бомбардировщиков дальнего действия, считает эксперт.

Китай разрабатывает бомбардировщики следующего поколения, чтобы увеличить свое военное влияние. Совместное патрулирование России и Китая подчеркнуло в китайских бомбардировщиках недостатки, которые могут ограничивать амбиции Пекина, считают эксперты.

Министерство обороны Китая сообщило, что во вторник четыре китайских Хун-6К и два российских Ту-95 совершили совместное патрулирование в западной части Тихого океана в рамках ежегодной программы военного сотрудничества.

Это мероприятие должно было продемонстрировать солидарность между странами в то время, как обе они подвергаются санкциям и давлению со стороны Соединенных Штатов.

Однако по сравнению с российскими аналогами китайские бомбардировщики обладают меньшими дальностью полета и полезной нагрузкой. Аналитики считают, что этот контраст может сказаться на возможностях Китая.

В распоряжении ВВС Китая от 160 до 180 бомбардировщиков Хун-6, они считаются самыми современными в стране. Их дальность - шесть тысяч километров и удельная нагрузка на крыло - 160 килограмм на квадратный метр. Среди всех вариаций бомбардировщиков Хун-6 только Хун-6Н можно дозаправлять в воздухе. Это значительный минус для дальности полета.

Российский Ту-95 - стратегический бомбардировщик и ракетная платформа, дальность полета - 15 тысяч километров, а удельная нагрузка на крыло - 606 килограмм на квадратный метр.

Китай сейчас разрабатывает Хун-20, следующее поколение бомбардировщиков. Предполагается, что этот дозвуковой малозаметный бомбардировщик даст стране межконтинентальный потенциал и расширит зону досягаемости далеко за пределы её границ.

Хун-20 сможет нести четыре сверхзвуковые или малозаметные крылатые ракеты, расчетная дальность полета - около восьми с половиной тысяч километров, полезная нагрузка - 45 тонн.

Дальность полета российского стратегического бомбардировщика Ту-160 - 12,300 километров, удельная нагрузка на крыло - 724 килограмма на квадратный метр. Американских сверхзвуковой бомбардировщик B-1 "Лансер" может пролететь 9,400 километров, удельная нагрузка на крыло - 820 килограмм на квадратный метр.

Джон Греватт (Jon Grevatt), специалист в области военных самолетов и аналитик по вопросам обороны Азиатско-Тихоокеанского региона в области оборонной индустрии в издательстве Janes, отметил, что ограничения дальности полета и полезной нагрузки китайских бомбардировщиков Хун-6 снизят способность Китая играть мышцами.

"Китайский бомбардировщик Хун-6 изготовлен на базе старого русского бомбардировщика Ту-16 "Барсук", введенного в эксплуатацию в 50-ых годах, - сказал эксперт. - Хотя Китай и модернизировал его, это всё равно старая модель. Китайские бомбардировщики не могут без дозаправки летать также далеко и нести такой же груз, как русские и американские бомбардировщики".

Во вторник во время патрулирования шесть китайских и русских бомбардировщиков вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны вокруг контролируемых Южной Корей островов Токто, на которые также заявляет права Япония. Обе страны подняли в воздух истребители, чтобы выследить бомбардировщики.

Согласно фотографии Воздушных сил самообороны Японии, Китай использовал новый вариант Хун-6К с восемью подкрыльевыми пилонами вместо обычных шести.

Бывший военный инструктор Китая Сун Чжунпин (Song Zhongping) сообщил, что два пилона возле концов крыла могут нести легкие виды вооружения, к примеру, бортовые устройства радиоэлектронного подавления, в то время как остальные шесть - более тяжелые бомбы или ракеты. Устройства радиоэлектронного подавления используются, чтобы обмануть радар, сонар или другую систему обнаружения.

Однако, по словам Сун, из-за отсутствия маскировки китайским бомбардировщикам сложнее преодолевать в оборонные системы других стран. "Хун-6 нельзя рассматривать как настоящие стратегические бомбардировщики дальнего действия", - говорит он.

Первый китайско-российский дальний совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошел в июле прошлого года. Он спровоцировал сотни предупреждающих выстрелов со стороны Южной Кореи и яростный протест Японии.

Греватт считает, что совместные патрулирования помогут Китаю улучшить свои военные тактики и укрепить сотрудничество между ВВС двух стран. "Кроме того, это стратегическое послание США, - Китай и Россия хотят и могут сотрудничать", - заключает он.


Кристин Хуан (Kristin Huang)

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Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
В-1В Lancer
Ту-160
Ту-95
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