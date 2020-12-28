Черноморский флот провел учение по экстренной подготовке кораблей к бою

Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ.

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - На Черноморском флоте России прошло учение по организации экстренного приготовления кораблей к бою и походу, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"На кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск проведено специальное корабельное учение "Заступление корабля в боевое дежурство". Учение прошло во всех корабельных соединениях флота", - говорится в сообщении.

Целью учения военные назвали отработку действий личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведения боя против средств воздушного нападения противника, а также проверку организации приготовления кораблей к боевому дежурству.

Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Черном море. В его составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, части береговых войск.

Россия за последние годы усилила группировку на Черном море.

Черноморский флот России за последние годы получил новые фрегаты и малые ракетные кораблей, шесть дизель-электрических подлодок. Они оснащены крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.