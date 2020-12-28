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ТАСС

Новым гендиректором компании "Протон-ПМ" избрали Ивана Краснова

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Двигатели РД-191
Двигатели РД-191.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Ранее он был заместителем генерального директора по экономике и финансам НПО Энергомаш

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совет директоров компании "Протон-ПМ", которая налаживает серийное производство двигателей для ракеты-носителя "Ангара", назначен Иван Краснов. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Роскосмоса.

"Члены совета директоров компании "Протон-ПМ" (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации "Роскосмос") рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Дмитрия Щенятского и избрали новым руководителем предприятия Ивана Краснова", - говорится в сообщении.

Ранее Краснов был заместителем генерального директора по экономике и финансам НПО Энергомаш. В новую должность он вступит во вторник. В свою очередь Щенятский продолжит профессиональную деятельность в сфере транспортного машиностроения.

Генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов отметил, что Краснов понимает специфику предприятия и его экономику. "Сегодня главная задача - организовать в Перми серийное производство двигателя РД-191 с необходимыми ценовыми параметрами, продолжить финансовое оздоровление пермской площадки холдинга", - пояснил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Протон-ПМ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
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