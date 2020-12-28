Россия вооружается стелс-авиацией

Отныне Россия может полноправно заявлять об обладании истребителем 5-го поколения. Вчера, 25 декабря, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что первый серийный образец Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа.

При этом о полноценном внедрении стелс-авиации в ВКС РФ говорить рано — в 2021 году в войска планируют передать только четыре новых самолёта. До 2028 года планируется поставка 76 истребителей Су-57.

Первый серийный истребитель Су-57 Источник изображения: vk.com/nskplanes

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов анонсировал, что первый серийный Су-57 с двигателем первого этапа поступит в ВКС до конца 2020 года, а первые истребители Су-57 с двигателем второго этапа будут собраны в 2022 году.

Су-57, ранее известный как ПАК ФА и Т-50, — российский истребитель пятого поколения, оснащённый принципиально новым комплексом авионики и новейшей радиолокационной станцией. Разработчик самолёта — ОАО «Компания «Сухой». В перспективе Т-50 должен заменить в ВВС РФ фронтовой истребитель МиГ-29 и многоцелевой всепогодный истребитель Су-27. Первые разработки боевых самолётов пятого поколения начались в 80-е годы, однако после распада СССР проект был приостановлен до 2001 года. Первый полёт будущего Су-57 состоялся в январе 2010 года, а в 2014 году начались лётные испытания нового истребителя.