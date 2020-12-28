Войти
Российская газета

В Северодвинске модернизируемую подлодку "Леопард" вывели из эллинга

221
0
0
Источник изображения: Центр судоремонта "Звездочка"

На атомной подводной лодке "Леопард" проекта 971 завершили стапельный этап ремонта и модернизации. Субмарину вывели из главного эллинга, сообщили в субботу в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка". Операция прошла успешно.

Как прокомментировал главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов, это первая субмарина из подводных кораблей третьего поколения, на которой проводится средний ремонт и модернизация. На подлодке заменили радиоэлектронное вооружение, системы управления, связи, навигации, гидроакустики.

Кроме того, атомная подводная лодка получит новые образцы ракетно-торпедного вооружения, станет менее заметной. На субмарине создадут и улучшенные условия обитания для членов экипажа.

Оставшиеся работы по модернизации подводной лодки "Леопард" специалисты будут проводить на плаву у стенки достроечной набережной предприятия.

"Леопард" - атомная подводная лодка проекта 971. В 1992 году вступила в строй. В настоящее время находится на ремонте и модернизации в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-328 Леопард
Компании
Звездочка
Проекты
971 Щука-Б
Похожие новости
28.12.2020
Ремонтируемая атомная подводная лодка «Леопард» выведена из эллинга
28.12.2020
Атомная подлодка "Леопард" после модернизации получит новое вооружение - главком ВМФ
26.12.2018
Аквариум для "Щуки": бесшумным подлодкам заказали цифровой полигон
11.09.2017
По щучьему: как АПЛ проекта 971 вышли в топ-5 самого опасного оружия России
02.08.2016
Наш флот силен традициями
10.10.2013
«Звездочка» проведет модернизацию подлодок проекта «Щука-Б»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:35
  • 2
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:34
  • 300
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС