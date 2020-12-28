В Северодвинске модернизируемую подлодку "Леопард" вывели из эллинга

На атомной подводной лодке "Леопард" проекта 971 завершили стапельный этап ремонта и модернизации. Субмарину вывели из главного эллинга, сообщили в субботу в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка". Операция прошла успешно.

Как прокомментировал главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов, это первая субмарина из подводных кораблей третьего поколения, на которой проводится средний ремонт и модернизация. На подлодке заменили радиоэлектронное вооружение, системы управления, связи, навигации, гидроакустики.

Кроме того, атомная подводная лодка получит новые образцы ракетно-торпедного вооружения, станет менее заметной. На субмарине создадут и улучшенные условия обитания для членов экипажа.

Оставшиеся работы по модернизации подводной лодки "Леопард" специалисты будут проводить на плаву у стенки достроечной набережной предприятия.

"Леопард" - атомная подводная лодка проекта 971. В 1992 году вступила в строй. В настоящее время находится на ремонте и модернизации в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске.

Светлана Цыганкова