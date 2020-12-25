Особенности мебели в стиле хай-тек и других современных направлений

Выбирая дизайн для оформления своего дома, большинство людей предпочитают наиболее практичный стиль — хай-тек. Его особенности — это обилие света, простор, четкая геометрия, преобладание стекла и металла в интерьере и, конечно, наличие современной техники. Впрочем, чистый хай-тек встречается нечасто, многие смешивают его с другими близкими направлениями (минимализм, конструктивизм и т. д.), скандинавским стилем и др.

Для создания таких интерьеров приобретают мебель в современном стиле для гостиных, спален, кухни и даже ванной. Она должна отвечать определенным требованиям, чтобы хорошо вписаться в общий дизайн помещения и подчеркнуть его.

Мебель для современных интерьеров

Современные направления типа хай-тека предпочитают, как правило, молодые люди. Большая часть из них живет в небольших квартирах-студиях, где довольно сложно реализовать такие требования, как залитое светом пространство и т. д. Но если приобрести компактную, многофункциональную мебель, в которой нет лишних деталей, то все получится.



Также стоит помнить о цвете — помещение будет казаться больше, если используется мебель простых форм в светлых оттенках (белая, светло-серая). Помимо этого, необходимы участки, выдержанные в черных, темно-серых цветах, а также несколько ярких элементов, например, красные стулья или кресло, желтые диванные подушки и т. д.

В целом мебель для современных стильных квартир должна отвечать нескольким требованиям:

практичность и функциональность, причем чем больше функций она выполняет, тем лучше (например, модульные варианты, трансформеры и др.);

простота форм и отсутствие лишней фурнитуры, декоративных элементов;

эргономичность и компактность — такая мебель легко впишется даже в очень небольшое пространство;

наличие места для встраивания техники, подсветки и т. д.;

обилие блестящих хромированных деталей, преобладание металла, стекла и качественного пластика.

К примеру, мебель для прихожей в стиле хай-тек чаще всего имеет множество элементов для достижения максимальной вместительности при вполне небольших габаритах (раздвижные двери, подъемные механизмы и др.). Помимо этого, за счет блестящей поверхности или оформления зеркалами она визуально расширяет пространство маленького коридора.

Впрочем, если вам не нужно размещать в прихожей много вещей, можно ограничиться вешалкой, зеркалом и кушеткой/скамейкой.

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