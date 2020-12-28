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ТАСС

Источник: гиперзвуковая ракета "Циркон" выйдет на госиспытания в 2021 году

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Пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

По данным собеседника агентства, всего в первой половине 2021 года предстоит выполнить четыре пуска "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" Северного флота

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в 2021 году, всего в ходе них и предшествующего этапа летно-конструкторских испытаний будет выполнено не менее семи пусков с фрегата "Адмирал Горшков" и атомной подлодки "Северодвинск" (СФ). Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В 2021 году после завершения летно-конструкторских испытаний начнутся государственные совместные испытания. В рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены еще два пуска", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "всего в первой половине 2021 года предстоит выполнить четыре пуска "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" Северного флота". "Со второй половины 2021 года начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск" СФ. Будет выполнено не менее трех пусков", - сообщил источник.

В реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать информацию источника.

Ранее другой источник ТАСС сообщил, что программа летно-конструкторских испытаний ракеты в 2020 году выполнена успешно и в полном объеме, осуществлено три пуска с фрегата "Адмирал Горшков".

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 чисел Маха и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км. О планах создать в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы корабельный комплекс "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в феврале 2011 года занимавший тогда пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты начались в 2015 году.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Поповкин Владимир
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
СФ
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