«Проверенный товар»: какую часть рынка истребителей захватит Россия

СМИ: в следующие четыре года Россия займет 10% рынка истребителей

Боевые самолеты производства компании «Сухой» и РСК «МиГ» займут 10% общемирового рынка боевой авиатехники в 2021-2025 годах, следует из прогноза Aviation Week & Space Technology. Более того, журнал отнес сразу два российских самолета в список самых перспективных истребителей ближайших пяти лет. Эксперты считают эти оценки даже заниженными - продукты отечественного авиапрома обладают целым рядом преимуществ в сравнении с европейскими и даже американскими конкурентами.

Общий объем мирового рынка истребителей в 2021-2025 годах составит $162,8 млрд. Об этом говорится в докладе, подготовленном по заказу ведущего профильного журнала Aviation Week & Space Technology (AW&ST).

При этом на долю продукции компании «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) в составе госкорпорации Ростех) придется 9% ($15,2 млрд), а российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (также входит в ОАК) - 1% ($2,1 млрд).

По финансовым показателям "Сухого" опередят только американские компании Boeing и Lockheed Martin с показателями 10% ($16,4 млрд) и 48% ($77,8 млрд) соответственно.

Согласно данным журнала, в 2021-2025 годах будет произведено 218 истребителей «Су», что составит 11% общемирового объема производства истребительной авиации. По данному показателю российская компания может уступить только Lockheed Martin (45%, 937 самолетов). Как ожидает AW&ST, РСК «МиГ» выпустит 43 боевых самолета, что составит 2% общемирового объема производства истребителей в указанный период.

Издание также включило истребитель Су-35 в список наиболее примечательных боевых самолетов в 2021-2025 годах.

Впрочем, «МиГ» и «Сухой» - не единственные отечественные производители, кому пророчат будущие успехи. Так, самолеты производства ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию в составе госкорпорации Ростех) займут 12% мирового рынка военно-транспортной авиации в 2021-2025 годах по количеству произведенных машин, говорится в прогнозе.

Как отмечает издание, в период с 2021 по 2025 год будет произведено 69 военно-транспортных самолетов «Ил», что составит 12% от общемирового выпуска этого класса авиатехники. Таким образом, ожидается, что российская компания уступит только Boeing, Airbus и Lockheed Martin, которые выпустят, соответственно, 88 (15%), 99 (17%) и 127 (21%) военно-транспортных самолетов в указанный период.

Журнал также включил новейший российский Ил-112В в список наиболее примечательных военно-транспортных самолетов в 2021-2025 годах.

«Прогноз Aviation Week & Space Technology в отношении российских истребителей выглядит в принципе достоверным, может быть, немного консервативным. Во всяком случае, 10% мирового рынка боевых самолетов - это нижняя оценка, скорее, Россия может претендовать примерно на 15% рынка», - рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Как отметил собеседник издания, сильной стороной российских предложений на рынке истребительной авиации является широкая номенклатура изделий. Если европейские производители (США не берем - там отдельная история) могут предложить на рынок только два однотипных многоцелевых истребителя - Rafale и Typhoon, то Россия продвигает на рынок новейший многоцелевой истребитель Су-35, двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ, фронтовой бомбардировщик Су-34, средний многоцелевой истребитель МиГ-35.

Наконец, напомнил Руслан Пухов, есть истребитель пятого поколения Су-57.

То есть разнообразие российских предложений радикально превышает то, что продвигают на рынке европейцы. У США номенклатура предложений, конечно, не уступает российским, но там есть ценовые и технологические ограничения.

«Еще одно преимущество России - все наши истребители являются, с одной стороны, современными, но с другой - это вполне зрелые состоявшиеся изделия, которые активно эксплуатируются российскими ВКС, поставляются на экспорт, и прошли интенсивную обкатку в Сирии. То есть покупатель получает понятный проверенный товар с отличными боевыми и эксплуатационными характеристиками», - отметил заместитель директора ЦАСТ Константин Макиенко.

Предлагаемые на экспорт и в ВКС России боевые самолеты постоянно совершенствуются. Истребители и фронтовые бомбардировщики, которые планируются к закупке в настоящее время, радикально превосходят по своим характеристикам машины, которые массово закупались в ходе выполнения ГПВ-2020.

«Это более совершенная авионика, новые радары, новые двигатели. Внешний вид может быть прежним, но по сути это новые машины, которые находятся на самом высоком технологическом уровне», - рассказал Макиенко.

«Российские истребители находятся вне конкуренции по показателю «цена-качество»,

- подчеркивает Руслан Пухов. По его словам, ценовые параметры отечественных самолетов просто недостижимы для западных и даже китайских производителей. «Стоимость западных машин просто чудовищна - около 100 млн долларов или евро за единицу. Такие затраты могут себе позволить только очень богатые страны», - отметил эксперт.

По мнению директора ЦАСТ, ВВС, укомплектованные американскими и европейскими истребителями - фактически одноразовые, реальные продолжительные боевые действия они вести не могут. Потеря даже десятка - двадцати истребителей - это финансовая катастрофа.

«Россия предлагает на рынок машины, созданные по индивидуальным требованиям заказчика. Не просто с полки стандартные истребители, а оптимизированные под потребности заказчика», - считает Макиенко.

«В оценке Aviation Week явно не учтена роль Рособоронэкспорта. Между тем это очень профессиональная машина по продаже вооружений и военной техники, аналогов которой в мире, пожалуй, нет», - особо отметил директор ЦАСТ Руслан Пухов.

Чтобы не быть голословными, в качестве примера стоит указать на сотрудничество России с Алжиром. Североафриканское государство станет первым иностранным покупателем российского истребителя пятого поколения Су-57. Контракт на поставку 14 самолетов уже подписан. Также ВВС Алжира заказали по 14 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35. Заключен еще один контракт - на поставку в будущем двух эскадрилий истребителей по мере естественного выхода из состава ВВС нынешних самолетов.

Поставки должны быть завершены в 2025 году. К тому времени ВВС Алжира развернут две эскадрильи Су-30МКА, одну МиГ-29М2, одну Су-35, одну Су-57, две эскадрильи модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и одну Су-34. Переучивать пилотов на новую технику станут на российских же Як-130.

Пока же Алжир модернизирует Су-24 (шесть единиц) до уровня Су-24М2. Модернизация фронтовых бомбардировщиков происходит на площадке авиаремонтного завода №514 во Ржеве. На алжирские самолеты установят (в том числе) авиационный прицельно-навигационный комплекс СВП-24 «Гефест». В этом случае эффективность удара свободнопадающими боеприпасами возрастает не менее, чем в три раза, за счет увеличения дальности обнаружения цели, ее классификации (опознавания), и улучшению точностных характеристик.

Журнал Aviation Week & Space Technology является одним из старейших и авторитетнейших авиационно-космических изданий - он начал издаваться еще с 1916 года.

Михаил Ходаренок