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ТАСС

Новейший минно-тральный корабль "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота

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Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев"
Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев".
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

Корабль прошел по Северному морскому пути из Санкт-Петербурга во Владивосток, где завершил государственные испытания

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Новейший минно-тральный корабль "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), в субботу состоялась церемония подъема на нем Военно-морского флага, сообщили ТАСС в пресс-службе ТОФ.

"Церемония прошла на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной в центре столицы Приморья. После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на основании приказа главнокомандующего ВМФ корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота", - сообщили в пресс-службе.

В митинге, посвященном этому событию, принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители завода, где создавался корабль, властей региона, ветераны. Выступая на митинге, Авакянц напомнил, что это уже второй корабль, принятый в состав флота за последние два дня: накануне военно-морской флаг был поднят на корвете проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Авакянц поздравил личный состав соединения надводных кораблей ТОФ с приемом нового корабля и пожелал экипажу успехов в службе.

"Яков Баляев" построен на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ). Корабль прошел по Северному морскому пути из Санкт-Петербурга во Владивосток, где завершил государственные испытания. Корабль данного проекта первый на Тихоокеанском флоте, планируется что на флоте будет три таких корабля.

Тральщик является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева. Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Водоизмещение корабля 890 тонн, длина - 62 метра, ширина - 10 метров, скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.

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Страны
Россия
Компании
СНСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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