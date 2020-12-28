В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Новейший минный тральщик "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ТОФ.

"Яков Баляев", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге по проекту 12700, 22 октября Северным морским путем прибыл во Владивосток, где он прошел программу заводских ходовых и государственных испытаний, в том числе экипаж проверил шестиствольную автоматическую артустановку АК-630 и крупнокалиберные пулеметы.

"После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага, на основании приказа Главнокомандующего ВМФ, корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В митинге, посвященном этому событию, принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители завода, где создавался корабль, администрации Приморского края, ветераны ВМФ", - сказал собеседник.

Тральщик "Яков Баляев" является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Водоизмещение - 890 тонн, длина - 62 метра, ширина - 10 метров. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.