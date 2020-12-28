Войти
РИА Новости

В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"

203
0
0
Церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Яков Баляев"
Церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Яков Баляев".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Новейший минный тральщик "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ТОФ.

"Яков Баляев", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге по проекту 12700, 22 октября Северным морским путем прибыл во Владивосток, где он прошел программу заводских ходовых и государственных испытаний, в том числе экипаж проверил шестиствольную автоматическую артустановку АК-630 и крупнокалиберные пулеметы.

"После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага, на основании приказа Главнокомандующего ВМФ, корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В митинге, посвященном этому событию, принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители завода, где создавался корабль, администрации Приморского края, ветераны ВМФ", - сказал собеседник.

Тральщик "Яков Баляев" является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Водоизмещение - 890 тонн, длина - 62 метра, ширина - 10 метров. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-630 Ласка
Компании
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
ТОФ
Похожие новости
02.10.2020
Минно-тральные силы ВМФ России развиваются и планомерно пополняются новыми кораблями ПМО
21.08.2020
Морской тральщик «Яков Баляев» прибыл в Мурманск
07.07.2020
В минном поле воин: базы АПЛ на Камчатке защитит новый тральщик
06.01.2020
Экипажи двух новых кораблей для Тихоокеанского флота в январе начнут подготовку в Объединённом учебном центре ВМФ - Минобороны РФ
27.12.2017
Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложили в Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:34
  • 300
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:08
  • 1
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС