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Ремонтируемая атомная подводная лодка «Леопард» выведена из эллинга

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Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации 25 декабря 2020 года сообщил, что, как звявил Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал Николай Евменов, "в Северодвинске Центр судоремонта "Звездочка" завершил стапельный этап ремонта и модернизации атомной подводной лодки "Леопард" проекта 971. Подводная лодка выведена из главного эллинга верфи для завершения работ у пирса предприятия. Об успешном проведении операции по выводу АПЛ "Леопард" из эллинга я получил соответствующий доклад".

Вывод из эллинга головного предприятия АО "Центр судоремонта "Звездочка" по завершении стапельного этапа среднего ремонта и модернизации атомной многоцелевой подводной лодки К-328 "Леопард" проекта 971 (заводской номер 832) Северного флота. Северодвинск, 25.12.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

"Атомная подводная лодка "Леопард" стала первым кораблём третьего поколения, средний ремонт и глубокая модернизация которого проводится на верфи Северодвинского центра судоремонта "Звёздочка" в рамках реализации программы по поддержанию на требуемом уровне боеготовности группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-Морского Флота", - сказал адмирал Николай Евменов.

"К моменту вывода из эллинга силами "Звёздочки" и контрагентов, проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС. В рамках модернизации предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надёжности подводной лодки. Завершение работ по ремонту и модернизации будет проводиться на плаву у стенки достроечной набережной предприятия", - подчеркнул Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Леопард" (проектант АО СПМБМ "Малахит") была заложена на стапеле АО ПО "Северное машиностроительное предприятие" 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня и 30 декабря 1992 года вступила в строй. В ремонте АПЛ "Леопард" приняли участие СПМБМ "Малахит", Концерн "НПО "Аврора", СПО "Арктика", "Концерн "Гранит-Электрон", НИПТБ "Онега", "Концерн "Океанприбор", "ОКБМ Африкантов", Концерн "Моринсис-Агат" и другие.

Со стороны bmpd напомним, что атомная многоцелевая подводная лодка К-328 "Леопард" (заводской номер 832) проекта 971 поступила для проведения среднего ремонта и модернизации на головное предприятие АО "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске еще в июне 2011 года, став первой атомной подводной лодкой третьего поколения, ремонтируемой на этом предприятии.

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Страны
Россия
Продукция
К-328 Леопард
Компании
Аврора НПО
Гранит-Электрон
Звездочка
Малахит С-ПМБМ
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
2020-й год
971 Щука-Б
Арктика
СФ
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