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ТАСС

Российские саперы обезвредили более 150 тыс. взрывоопасных предметов в Сирии

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Российские саперы
Российские саперы во время разминирования Пальмиры.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Военные разминировали более 10 тыс. га местности

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 26 декабря. /ТАСС/. Российские саперы за время работы в Сирии обезвредили более 150 тыс. взрывоопасных предметов, разминировав более 10 тыс. га местности, сообщил командующий группировкой войск РФ в Сирии Сергей Кузовлев.

"Силами инженерных подразделений в Сирийской Арабской Республике разминировано более 10 тыс. га местности, обезврежено и уничтожено более 150 тыс. взрывоопасных предметов, содержится переправа через реку Евфрат, по которой перевезено более 120 тыс. человек и 60 тыс. единиц техники", - сказал генерал-лейтенант на церемонии открытия аллеи инженерных войск на авиабазе ВС РФ в Хмеймиме.

Аллея открыта к 320-летию инженерных войск, которое будет отмечаться в январе. Военнослужащие высадили там более 40 деревьев, установили монумент памяти саперов, погибших в локальных конфликтах.

Военнослужащие инженерных войск работают в Сирии последние пять лет. Они занимались разминированием населенных пунктов, в том числе Алеппо, Пальмира и Дейр-эз-Зор, уничтожают террористические укрытия, обучают сирийских военных. На базе центра разминирования Вооруженных сил Сирии, филиала международного противоминного центра ВС РФ в городе Хомс, российскими специалистами подготовлено более 1,2 тыс. сирийских саперов.

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