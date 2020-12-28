Войти
ТАСС

Россия начала экспортные поставки модернизированных станций разведки "ПОСТ-3М"

314
0
0
Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

Станции способны обнаруживать воздушные, наземные и морские цели

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) начал экспортные поставки модернизированных наземных станций радиотехнической разведки "ПОСТ-ЗМ", способных обнаруживать воздушные, наземные и морские цели. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор концерна Вячеслав Михеев.

"В рамках первого экспортного контракта, заключенного "Рособоронэкспортом", на эту станцию мы изготовили и спецэкспортер передал иностранному заказчику первую партию изделий", - отметил Михеев.

Он отметил, что станция размещается на автомобиле и полностью автономна. "ПОСТ-3М" способна вести автоматический поиск и обнаружение в круговом секторе обзора пространства во всем частотном диапазоне сигналов радиолокационных станций воздушного, наземного и морского базирования. Также отслеживаются сигналы бортовых ответчиков систем государственного опознавания, проводится автоматическое пеленгование, определение и сопровождение источников радиоизлучения.

Одним из основных преимуществ данной станции является мгновенный круговой обзор в секторе от 0 до 360 градусов в диапазоне частот до 40 ГГц.

Наземная модернизированная станция радиотехнической разведки "ПОСТ-ЗМ" разработана и производится НИИ "Вектор" (предприятие концерна "Вега").

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Росэлектроника
РОЭ
Похожие новости
02.12.2020
Сезон охоты на БЛА открыт
26.08.2020
Рособоронэкспорт и Концерн "Вега" заключили соглашение об охране результатов интеллектуальной деятельности
02.10.2019
Интервью с генеральным директором АО "НИИ Вектор" Сергеем Скорых
19.08.2014
Третий Международный форум "Технологии в машиностроении" подводит итоги работы
23.09.2013
В г.Пензе открылась XII отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности.
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:08
  • 1
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 06:46
  • 299
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС