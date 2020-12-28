Yahoo News Japan (Япония): Россия строит новые военные объекты на Курилах

В Японии бурно обсуждают недавнее заявление Минобороны России об укреплении военной инфраструктуры островов Южно-Курильской гряды. Речь идет о строительстве жилья для военнослужащих. Заявление вызвало острую реакцию японских читателей. Кто-то призывает порвать все связи с русскими. А кто-то советует брать с русских пример.

Многие японские СМИ публикуют сообщения о сделанном недавно заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым заявлении о планах по строительству на Курильских островах 51 нового объекта МО. Об этом материал публикует, в частности, крупный информационно-новостной портал Yahoo News Japan со ссылкой на информационный телерадиоканал Hokkaido News UHB.

Цитируя заявление Иванова, Yahoo News Japan рассказывает о том, что "российские военные строители уже ввели в эксплуатацию на Курильских островах" более 25 различных сооружений, принадлежащих Минобороны РФ. Как сообщил генерал Иванов, всего в плане значится возведение 51 сейсмостойкого объекта на данной территории Российской Федерации. Уже сданы, в том числе на Итурупе и Кунашире, семь общежитий для личного состава. Еще одно сейчас достраивается, оно будет сдано в начале будущего года. Новое жилье полностью благоустроено, в комнатах есть все необходимое для жизни. Сроки сдачи других объектов заместитель министра не указал.

Как пояснил замминистра, все объекты, возводимые сейчас военными строителями на Курилах, рассчитаны на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти балов по шкале Рихтера (такие землетрясения происходили в Восточной Японии в 2011 году и на Камчатке в 1952 году).

Жилье для военных оборудовано по последнему слову техники.

Одно из подразделений ПВО с системой С-300В4 уже заступило 1 декабря на дежурство на обновленную боевую позицию на Кунашире.

Как указывается в материале Yahoo News, такие действия России находятся в соответствии с ее линией на "защиту" своей территории. Расширение военной инфраструктуры России на "северных территориях" может быть связано с дополнительным размещения там новых военных подразделений.

Комментарии японских читателей:

mhn

Все это последствия мягкотелой политики Абэ. Убедил все страну и СМИ в том, что с Россией возможно договориться на основе совместной Декларации 1956 года. Да не тут-то было! С Россией ни о чем договориться нельзя! У меня вообще возникает сомнение, на самом ли деле японское правительство хочет возвращения "северных территорий"? Если серьезно, то почему речь идет только о двух островах? Тогда давайте уж требовать все четыре "северных острова", а там и все острова Курильской гряды вплоть до Шумшу (самый северный остров Северо-Курильской гряды - прим. пер.) и Южного Сахалина.

t*****

Если русские начнут просить нас об экономическом сотрудничестве, им нужно отказывать. Но сможет ли это сделать наше правительство?

bfk

В отношении этих коммунистических стран не действует ничего - ни слова, ни законы. Если законы им мешают, они их отвергают! Мы не сможем обеспечить себе мир иначе, чем только через силу!

K-POP-fan

Раньше японское правительство еще время от времени заявляло: "Северные территории - наша суверенная земля!". Сейчас говорит об этом все меньше и меньше.

yas

Если нам не усилить оборону нашего северного направления, то Россия вторгнется на Хоккайдо.

Как и с Китаем, с Россией шутки плохи. Мы им посылаем собачек "акита-ину", мы стараемся выстроить с ними дружеские отношения, но ничего не получается.

Хватит! Если мы не проснемся от своего пацифизма, то Япония пропадет!

qqw

А вы попробуйте поставить себя на место этих российских военных и членов их семей. Вы можете представить себе жизнь на отдаленных островах без всякой инфраструктуры? Если бы еще это была короткая командировка. А с семьей? Как быть с образованием детей? Как быть с недоступностью цивилизации? Это как если бы людей с Хоккайдо заставили бы жить на островах Сенкаку!

hou

А при этом россияне, наверное, мечтают с помощью Китая подобраться к Хоккайдо.

08uk

Забудьте про эти "северные острова"! Никогда они нам не вернутся! Забудьте об экономическом сотрудничестве с Россией!

Всё хотели русский газ протянуть на Хоккайдо. Забудьте! Будем жить на водороде. Это экологичнее!

Японии нужно вкладывать деньги в оборону Хоккайдо! В оборону всех своих островов, с севера до юга!

И дело не только в деньгах! Для этого нужны люди! Надо делать, как делают русские!