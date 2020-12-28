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Наш ответ НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заявления главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о «вызывающем поведении России», проявляющемся «в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ» королевства вызвали удивление Москвы.

Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Лондон продолжает использовать ничем не подтверждённые обвинения для оказания давления на Россию и поддержания антироссийских настроений в британском обществе. При этом конечная цель очевидна — оправдание агрессивной политики НАТО вообще и Великобритании, в частности», - отметила Захарова.

По ее словам, вызывает также удивление тезис Уоллеса о якобы «вызывающем поведении России», проявляющемся «в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании».

Дипломат обратила внимание на заверения западных стран о том, что НАТО не будет продвигаться на Восток.

«Очевидно, альянс не выполнил своих обещаний. За прошедший период уже состоялось две волны расширения, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжелого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса», — указала Захарова.

Как подчеркнула представитель МИД России, все это создает предпосылки для возникновения инцидентов и усугубляет и без того сложную обстановку на континенте.

«Мы вынуждены реагировать, с тем чтобы компенсировать возникающие угрозы безопасности страны. Это — законное право любого суверенного государства. В целом интервью британского министра подтверждает позицию Лондона о нежелании предметно обсуждать накопившиеся проблемы и разногласия путем профессионального диалога», — прокомментировала она.

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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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