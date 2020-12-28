Подлодку "Леопард" сделают тише и оснастят новым оружием

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Многоцелевая атомная подлодка "Леопард" проекта 971 в ходе модернизации получит новое оружие и станет тише, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

"В рамках модернизации предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надёжности подводной лодки", - приводит слова Евменова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Главком рассказал, что подлодку вывели из эллинга центра судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Завершение ремонта и модернизации пройдет на плаву у стенки достроечной набережной предприятия.

"К моменту вывода из эллинга силами "Звёздочки" и контрагентов проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС", - добавил Евменов.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Леопард", спроектированная в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит", была заложена на стапеле "Северного машиностроительного предприятия" (сейчас - завод "Севмаш") 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня и 30 декабря 1992 года вступила в строй.

Большие АПЛ проекта 971 предназначены для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. В Северодвинске в 80-х и 90-х годах была построена так называемая "Звериная серия" - корабли "Барс", "Пантера", "Леопард", "Гепард", "Вепрь", "Тигр" и "Волк". Подлодки этого же проекта строились также на Заводе Ленинского космомола в Комсомольске-на-Амуре (сейчас "Амурский судостроительный завод").