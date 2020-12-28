Эксперты лондонского Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Дуглас Барри (Douglas Barrie) и Бастиан Гигерих (Bastian Giegerich) в опубликованном данным институтом материале "Нажить себе головную боль: проблемы закупочной политики Германии" считают, что положительное решение вопроса о финансировании закупок перспективной зенитной ракетной системы противовоздушной и противоракетной обороны тактического звена TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem) федеральным правительством Германии практически никак не способствовало разрядке напряженности, периодически возникающей у него в отношениях с национальной оборонной промышленностью. Хуже того, это решение обозначило более масштабные изъяны в подходах Берлина к закупкам вооружения, военной и специальной техники и, в частности, отсутствие внутреннего консенсуса в отношении приоритетов в рамках этих закупок.

Боевые машины перспективной германской зенитной ракетной системы противовоздушной и противоракетной обороны тактического звена TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem), будущее которое остается неопределенным (с) министерство обороны Германии

Спустя десять лет после прекращения финансирования армией США международной программы разработки системы ПВО и ПРО средней и большой дальности MEADS (Medium Extended Air Defense System), обозначившего выход американцев из этого проекта, Берлин объявил о собственном бюджетном решении, которое угрожает единственному уцелевшему элементу этого проекта 20-летней выдержки - немецкой системе ПВО и ПРО TLVS. Преследующие указанную программу невзгоды, помимо всего прочего, наглядно демонстрируют несовершенство подхода Берлина к закупкам вооружения, военной и специальной техники в самых разных его аспектах.

Знак беды

Откладывая год за годом принятие положительного решения по программе TLVS, 26 ноября 2020 года Берлин наконец-то решил выделить на нее в своем оборонном бюджете на 2021 год всего 2 млн евро. И это вместо того, чтобы выделить необходимое финансирование для ожидаемого контракта, заключение которого теперь, в лучшем случае, отнесено на неопределённое будущее. Эта символическая сумма вынудила одного из соразработчиков TLVS - европейский ракетный концерн MBDA (его партнером по программе является американская корпорация Lockheed Martin) - выступить с предостережением, что подобное решение означает необходимость рассмотреть вопрос о "реструктуризации" немецкой составляющей своего бизнеса, что ставит под угрозу рабочие места в Германии. Система TLVS была отобрана в 2015 году заказчиком в лице министерства обороны Германии для замены зенитных ракетных комплексов Patriot с началом поставок в войска после 2020 года.

Ряд проблем в их совокупности угрожают программе TLVS. Бюджет военного ведомства Германии, несмотря на недавнее увеличение, составившее в реальном выражении 25% в период с 2015 по 2020 годы, по-прежнему страдает от структурного недофинансирования по сравнению с инвестиционной емкостью закупок, предусмотренными "Перспективной системой вооружения" (Future Capability Profile) Бундесвера от 2018 года. Более того, нынешняя структура финансирования порождает неопределенность в отношении указанной программы, поскольку в прошлом она так и не обеспечила выполнение долгосрочных финансовых обязательств. Следствием этого является тренд на дробное финансирование проектов с ежегодным выделением бюджетных ассигнований. Это может привнести элемент неопределенности в отношении стабильности программы и затруднить процесс планирование в оборонной промышленности.

С приходом на пост министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр проблемные вопросы финансирования закупок начали было решаться. В своем выступлении 19 ноября 2020 года глава военного ведомства подчеркнула важность обеспечения "среднесрочной финансовой перспективы ряда проектов". Среди трех закупочных программ, отнесенных министром обороны к этой категории, были многофункциональный истребитель EF-2000 Typhoon, созданный и производимый в рамках международной программы Eurofighter, многоцелевой вертолет NH90, также созданный и производимый в рамках программы международной кооперации, средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта Eurodrone, разрабатываемый международным консорциумом с финансированием по линии четырех европейских государств, включая Германию.

Приоритеты военного ведомства в подвешенном состоянии

Несмотря на то, что компании-соисполнители по указанным программам приветствовали критические замечания министра обороны, внутри страны по-прежнему отсутствует консенсус в отношении приоритетов по линии закупок военного ведомства.

При том, что программа многоцелевого вертолета NH90 была выбрана в качестве объекта господдержки, Берлин уже в сентябре текущего года "сдвинул вправо" график замены своих тяжелых транспортно-десантных вертолетов CH-53G, после того как запрошенные им и представленные соискателями в лице американских корпораций Boeing и Lockheed Martin (Sikorsky) технико-экономические предложения оказались ему "не по карману". Похоже, желание федерального правительства отдать на откуп немецким компаниям вопросы технического обслуживания, ремонта и модернизации указанных вертолетов с одновременным выводом из игры американской промышленности значительно удорожало стоимость закупочной программы в связи с необходимостью передачи прав на интеллектуальную собственность, которую влечет за собой подобное стремление.

Помимо этого, проблематичной остается и реализация программы Eurodrone, также отобранной для государственной поддержки, ибо федеральное правительство всё ещё никак не определится, следует ли принимать на вооружение Бундесвера ударные беспилотные летательные аппараты, на фоне длившейся большую часть минувшего десятилетия развёрнутой дискуссии по данному вопросу.

Наконец, программа Eurofighter, уже получив государственную поддержку, остается в подвешенном состоянии в части принятия решения о заключении контракта на закупку этих самолетов для замены истребителей-бомбардировщиков Tornado, не в последнюю очередь потому, что это решение связано с участием Германии в программе использования этих самолетов как двойного назначения (носителей ядерного и обычного оружия) в рамках договоренностей НАТО о совместном использовании ядерного оружия. Сохраняется напряженность в вопросе поддержания баланса между военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами и национальным контролем экспорта продукции военного назначения.

Гарантированный доступ к внешним рынкам зачастую является решающим фактором для партнеров Берлина по линии федерального правительства и оборонной промышленности, однако весьма жесткое национальное регулирование в данном вопросе привносит неопределенность и в этот вопрос. Будучи партнерами по программе Eurodrone, Франция и Германия в 2019 году заключили рамочное соглашение об экспортном контроле указанных беспилотников, однако этой договоренности еще предстоит пройти проверку на национальном уровне предельно допустимого отклонения от нормы.

Отсутствие ясности по широкому спектру вопросов в сочетании с непоследовательностью в принятии решений может иметь следствием только дальнейшую напряженность в отношениях между федеральным правительством и оборонной промышленностью. Это, как следует из исторического опыта, чаще оказывалось контрпродуктивным в плане раздачи несбыточных обещаний, неисполнения уже принятых на себя обязательств и контроля перерасхода бюджетных средств. Сообща федеральное правительство и оборонная промышленность создали среду, в которой присутствует известная степень взаимного недоверия. И крайне сомнительно, чтобы недавнее решение о финансировании программы TLVS изменило в лучшую сторону подобное положение дел.

В отношении программы TLVS министр Крамп-Карренбауэр также заявила в конце ноября 2020 года, что министерство обороны пересмотрит потребности страны в средствах противовоздушной обороны, что в сочетании с соответствующим решением о финансировании поставило под сомнение дальнейшее будущее проекта. Предпринятые Германией шаги в сторону присоединения к реализуемой под эгидой Европейского Союза и под водительством Франции программе создания перспективной европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны, известной как TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based Theatre Surveillance), также бросили тень на TLVS, при том, что оба проекта находятся на совершенно разных стадиях реализации и предназначены для противодействия главным образом разным средствам воздушно-космического нападения. Создаваемая по программе TWISTER система ПВО/ПРО предназначена для поражения высокоскоростных средств воздушного и космического нападения, таких как гиперзвуковые планирующие головные части ракет с ускорителями - теоретически, крылатых ракет, летящих со скоростью свыше М=5, а также баллистических ракет средней дальности. В то же время система TLVS создавалась для противодействия таким средствам воздушного нападения, как боевые самолеты, крылатые ракеты с меньшей скоростью полета и баллистические ракеты существенно меньшей дальности. Если и существует точка пересечения обеих программ, так это в разрезе контрольных сроков: условный срок принятия на вооружение системы TWISTER - 2030 год, как бы оптимистично это ни звучало.

Закупки перспективных систем, таких как TLVS или TWISTER, никогда не считалось легким делом. Наряду с тактико-техническими и финансово-экономическими требованиями оба проекта сопряжены с организационными и политическими проблемами, которые в случае Берлина могут помешать процессу принятия эффективных и последовательных решений. В своей совокупности эти проблемы ставят под сомнение цели военной и военно-технической модернизации Германии, ее перспективную систему вооружения, элементам которой оба проекта призваны быть, и, в конечном счете, ту роль, которую Берлин рассчитывает играть в оборонной политике НАТО и ЕС.