Израильская система ПВО перехватила две ракеты из сектора Газа

Две ракеты, запущенные из сектора Газа по Израилю, перехватила система противоракетной обороны ПРО «Железный купол». Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Сигналы тревоги, которые предупредили о потенциальном обстреле, прозвучали на юге страны в Ашкелоне и районах, которые граничат с сектором Газа.

«Касательно предыдущего сообщения о сиренах, сработавших в Ашкелоне и районах, прилегающих к сектору Газа, две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону израильской территории. Ракеты были перехвачены системой ПРО «Железный купол», — говорится в сообщении военных.

Предыдущая атака радикалов из Газы на Израиль произошла 21 ноября. На следующий день страна ответила ударами вертолетов и истребителей по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС на территории сектора.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина претендует на восточную часть города.

Накануне, 25 декабря, стало известно, что сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку израильской армии на западе провинции Хама. Удар был нанесен из воздушного пространства Ливана. Сведений о пострадавших нет.