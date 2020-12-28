МИД Украины ответил Лукашенко на слова о перевозке оружия

Министерство иностранных дел Украины считает заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия предполагаемыми террористами с территории Украины инсинуациями. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси», — приводит слова дипломата агентство УНИАН.

МИД Украины осуждает терроризм в любых проявлениях, добавил Николенко.

Ранее в этот день белорусский лидер заявил, что участники недавно задержанной в Белоруссии террористической группы под руководством Николая Автуховича ввозили в страну оружие через Украину. По его словам, участники террористической группы готовили теракты по всей республике и уже начали их осуществлять.

17 сентября Лукашенко заявил, что страна вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей и усилить охрану на границе с Украиной. Белорусский лидер обратился к народам этих стран с призывом остановить своих политиков и не дать им развязать войну.