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Известия.ru

МИД Украины ответил Лукашенко на слова о перевозке оружия

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Министерство иностранных дел Украины считает заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия предполагаемыми террористами с территории Украины инсинуациями. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси», — приводит слова дипломата агентство УНИАН.

МИД Украины осуждает терроризм в любых проявлениях, добавил Николенко.

Ранее в этот день белорусский лидер заявил, что участники недавно задержанной в Белоруссии террористической группы под руководством Николая Автуховича ввозили в страну оружие через Украину. По его словам, участники террористической группы готовили теракты по всей республике и уже начали их осуществлять.

17 сентября Лукашенко заявил, что страна вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей и усилить охрану на границе с Украиной. Белорусский лидер обратился к народам этих стран с призывом остановить своих политиков и не дать им развязать войну.

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Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Украина
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