Истребители Балтфлота провели тренировку с уничтожением противника в небе над Калининградом

Москва.25 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипажи истребителей Су-27 Балтийского флота уничтожили условного противника в небе над Калининградом, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"По замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили условную государственную границу РФ и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам", - говорится в сообщении.

Истребители Су-27, после получения сигнала о вторжении, перехватили в небе объекты и в ходе воздушного боя уничтожили их.

Отмечается, что в рамках тренировки экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям.