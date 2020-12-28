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Интерфакс-АВН

Истребители Балтфлота провели тренировку с уничтожением противника в небе над Калининградом

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Многоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Анатолий Медведь

Москва.25 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипажи истребителей Су-27 Балтийского флота уничтожили условного противника в небе над Калининградом, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"По замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили условную государственную границу РФ и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам", - говорится в сообщении.

Истребители Су-27, после получения сигнала о вторжении, перехватили в небе объекты и в ходе воздушного боя уничтожили их.

Отмечается, что в рамках тренировки экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям.

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Страны
Россия
Продукция
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
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