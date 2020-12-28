Исследовательское судно «Евгений Горигледжан» спустили на воду в Калининграде

Новое океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан», построенное для Минобороны России, спустили на воду в Калининграде 25 декабря.

Торжественная церемония прошла на заводе «Янтарь», уточняет телеканал «Звезда». Его сотрудники по традиции разбили бутылку шампанского о борт корабля.

Финальный этап работ конструкторы проведут уже после спуска на воду. Судно передадут Главному управлению глубоководных исследований Минобороны к ноябрю 2021 года.

Судно названо в честь советского и российского судостроителя, конструктора подводных лодок. Его создали на базе буксира «МБ-305» проекта В-92.

Корабль предназначен для проведения подводных технических работ. Водоизмещение судна — 4 тыс. т, длина — 81 м, ширина — 16 м. В автономном режиме «Евгений Горигледжан» может функционировать 30 суток. Экипаж — 32 человека и 25 членов экспедиции.

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