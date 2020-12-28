Построенный на "Северной верфи" головной корвет "Гремящий" принят госкомиссией

Глава госприемки и руководитель верфи скрепили подписями и рукопожатием результаты совместной работы: "Гремящий" можно принимать в состав ВМФ.

Построенный для Тихоокеанского флота на "Северной верфи" в Петербурге головной корвет проекта 20385 "Гремящий", за судьбой которого следила "Российская газета", принят сегодня, 25 декабря, государственной комиссией. Накануне была завершена проверка корабля после ревизии, что является обязательной процедурой после всех проведенных до этого испытаний, включая ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, "председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан 1-го ранга Вячеслав Махорин подписал приемный акт государственных испытаний головного корвета проекта 20385 "Гремящий". О том, что это должно произойти именно 25 декабря, генеральный директор верфи Игорь Орлов сообщил журналистам еще 12 ноября. И слово свое сдержал.

А уже 29 декабря на новом корвете планируют поднять Андреевский флаг.

Корвет "Гремящий" проекта 20385 открывает серию подобных кораблей. При водоизмещении более 2000 тонн и длине 104 метра они смогут развивать ход до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тысяч морских миль, экипаж - 99 человек.

По сведениям из открытых источников, на "Гремящем" размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, а также ангар для вертолета. Сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс "Калибр" (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет "Уран". С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса "Редут". Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом "Пакет". На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

Две недели назад, 10 декабря, корабль в ходе госиспытаний поразил своими средствами крылатую ракету. Ранее экипаж корабля произвел стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провел артиллерийские и торпедные стрельбы.

Головной корвет был заложен по проекту 20385 на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге в 2012 году. Стоимость по контракту - 22,6 млрд рублей. Спущен на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года начались швартовные испытания, заводские ходовые - в конце апреля 2019 года.

Александр Емельяненков