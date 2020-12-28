Войти
Российская газета

Построенный на "Северной верфи" головной корвет "Гремящий" принят госкомиссией

286
0
+2
Глава госприемки и руководитель верфи скрепили подписями и рукопожатием результаты совместной работы: "Гремящий" можно принимать в состав ВМФ.
Глава госприемки и руководитель верфи скрепили подписями и рукопожатием результаты совместной работы: "Гремящий" можно принимать в состав ВМФ.
Источник изображения: пресс-служба "Северной верфи"

Построенный для Тихоокеанского флота на "Северной верфи" в Петербурге головной корвет проекта 20385 "Гремящий", за судьбой которого следила "Российская газета", принят сегодня, 25 декабря, государственной комиссией. Накануне была завершена проверка корабля после ревизии, что является обязательной процедурой после всех проведенных до этого испытаний, включая ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, "председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан 1-го ранга Вячеслав Махорин подписал приемный акт государственных испытаний головного корвета проекта 20385 "Гремящий". О том, что это должно произойти именно 25 декабря, генеральный директор верфи Игорь Орлов сообщил журналистам еще 12 ноября. И слово свое сдержал.

А уже 29 декабря на новом корвете планируют поднять Андреевский флаг.

Корвет "Гремящий" проекта 20385 открывает серию подобных кораблей. При водоизмещении более 2000 тонн и длине 104 метра они смогут развивать ход до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тысяч морских миль, экипаж - 99 человек.

По сведениям из открытых источников, на "Гремящем" размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, а также ангар для вертолета. Сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс "Калибр" (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет "Уран". С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса "Редут". Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом "Пакет". На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

Две недели назад, 10 декабря, корабль в ходе госиспытаний поразил своими средствами крылатую ракету. Ранее экипаж корабля произвел стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провел артиллерийские и торпедные стрельбы.

Головной корвет был заложен по проекту 20385 на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге в 2012 году. Стоимость по контракту - 22,6 млрд рублей. Спущен на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года начались швартовные испытания, заводские ходовые - в конце апреля 2019 года.


Александр Емельяненков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Гремящий
Ка-27ПЛ
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
20385
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
25.12.2020
Носитель "Калибров" корвет "Гремящий" передадут флоту 29 декабря
18.12.2020
Северная верфь готовится передать ВМФ РФ корвет "Гремящий"
14.12.2020
Завершились государственные испытания корвета "Гремящий"
21.05.2020
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» проходит финальные испытания
10.12.2019
Корвет "Гремящий" вышел на госиспытания в Белое море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:08
  • 1
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 06:46
  • 299
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС