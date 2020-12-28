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ТАСС

ОДК: стенд в ОМО позволит сертифицировать двигатель для Ил-114-300 в начале 2022 года

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Пуск испытания двигателя
Пуск испытания двигателя.
Источник изображения: Пресс-служба ОДК

В ОДК отметили, что на испытательном стенде под Омском полностью автоматизирована работа всех технологических систем

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Открытие полностью автоматизированного испытательного стенда для турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ-01 для нового самолета Ил-114-300 на площадке Омского моторостроительного объединения (ОМО) им. П .И. Баранова Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Госкорпорации Ростех позволит вовремя провести полный комплекс испытаний этого двигателя и обеспечить его сертификацию в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ОДК.

"Это уже третий стенд для двигателей такого типа - один находится в АО "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге, второй - на территории АРЗ (Авиационный ремонтный завод - прим. ТАСС) в Гатчине. Введение в эксплуатацию третьего стенда позволит вовремя провести необходимый комплекс испытаний двигателя ТВ7-117СТ-01 и обеспечить его сертификацию в первом квартале 2022 года", - цитирует пресс-служба главного конструктора АО "ОДК-Климов" Станислава Конашкова.

В пресс-службе отметили, что на испытательном стенде под Омском, который открылся 22 декабря, полностью автоматизирована работа всех технологических систем. Данные работы двигателя выводятся на мониторы с графическим изображением элементов управления системы и всех контролируемых параметров. "Обычно испытательные стенды обладают только автоматизированной системой управления двигателем и контролем его параметров, в то время как управление всем технологическим процессом осуществляется вручную", - рассказали в ОДК.

По словам руководителя производственного комплекса "Салют" АО "ОДК" Алексея Громова, испытания двигателей ТВ7-117СТ/СТ-01 в ОМО имени П. И. Баранова позволят корпорации в кратчайшие сроки реализовать программу опытно-конструкторских работ по этим двигателям и установить необходимые ресурсные характеристики.

Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01 с мощностью на взлетном режиме до 3100 л.с. был разработан и создан на предприятии "ОДК-Климов". Он будет устанавливаться на новый самолет Ил-114-300, первый полет которого был совершен 16 декабря. Технические характеристики летательного аппарата позволяют эксплуатировать его в сложных климатических условиях, при слабой аэродромной инфраструктуре, в том числе на неподготовленных грунтовых ВПП. Самолет способен перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1,5 тыс. км.

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