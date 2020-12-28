В Петербурге подписали акт государственных испытаний корвета "Гремящий"

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" подписали акт государственных испытаний корвета проекта 20385 "Гремящий". Накануне завершили приемку корабля.

Акт подписал председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан I ранга Вячеслав Махорин, сообщила пресс-служба предприятия. Сама же церемония подъема Военно-морского флага на новом корабле состоится 29 декабря.

Напомним, чуть ранее департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ официально сообщил об успешном завершении полного цикла государственных испытаний одного из самых перспективных кораблей Военно-морского флота России.

"Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, а также для артиллерийской поддержки морского десанта. Оснащен универсальным корабельным стрельбовым комплексом. Он позволяет совершать пуски ракет - многофункциональных "Калибров" и противокорабельных "Ониксов", а также зенитных ракет. Длина корабля - 104 метра, ширина - 13.

"Гремящий" войдет в состав Тихоокеанского флота.

Светлана Цыганкова