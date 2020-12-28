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ТАСС

Источник: Соломонов вновь возглавит институт, создавший ракеты "Ярс" и "Булава"

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Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов
Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Он также останется генконструктором

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Генеральный конструктор ракетных комплексов "Ярс" Юрий Соломонов возвращается на должность генерального директора Московского института теплотехники (МИТ), которую он занимал ранее. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

"Юрий Семенович возвращается на должность гендиректора "фирмы". При этом он останется генконструктором", - отметил собеседник агентства.

В декабре Роскосмос сообщил ТАСС, что МИТ возглавил Станислав Суворов. На этом посту он сменил Сергея Пономарева. Таким образом, Суворов пробыл на этой должности несколько недель.

Ранее Соломонов уже совмещал посты генерального директора и генерального конструктора МИТ. Затем эти должности разделили.

В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" разработки и производства кооперации во главе с этим институтом. Им также созданы межконтинентальные баллистические ракеты подводных лодок "Булава".

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
Роскосмос
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