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Интерфакс-АВН

Хафтар призвал своих сторонников выдворить турецкие войска из Ливии

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Бойцы ливийской оппозиции едут на передовую
Бойцы ливийской оппозиции едут на передовую.
Источник изображения: © РИА Новости, Андрей Стенин

Брюссель. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар обратился к подчиненным с призывом избавить Ливию от присутствия турецких военных, передают в пятницу западные СМИ.

"Мира на нашей земле в присутствии колонизаторов не будет", - заявил Хафтар накануне в речи перед сотнями бойцов, собравшимися перед казармами в Бенгази.

"Поэтому мы вновь возьмемся за оружие, чтобы собственными руками добиться мира, (...) и пока Турция отвергает мир и делает выбор в пользу войны, мы подготовимся, чтобы выдворить оккупанта - при помощи веры, воли и оружия", - сказал он в выступлении, приуроченном к 69-й годовщине независимости Ливии.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА под командованием Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

СМИ напоминают, что помощь Турции позволила ПНА, признанному ООН, отбросить силы ЛНА от Триполи ранее в этом году. На этой неделе парламент Турции одобрил предложение о продлении сроков пребывания турецкого военного контингента в Ливии еще на 18 месяцев.

23 октября представители сторон межливийского конфликта в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня. Однако переговоры о политическом урегулировании кризиса пока пробуксовывают.

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Италия
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Саудовская Аравия
Турция
Франция
Компании
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