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Авиа.pro

Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году

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Возможный облик МиГ-41
Возможный облик МиГ-41.
Источник изображения: avia.pro

Новейший российский истребитель-перехватчик должен будет подняться в небо через 3-4 года.

Первый полёт новейшего российского истребителя-перехватчика МиГ-41 должен состояться к 2025 году, что позволит к 2028 году начать принимать эти боевые самолёты на вооружение ВКС России. Судя по всему, строительство первого прототипа российского боевого самолёта нового поколения будет завершено к 2023 году, после чего начнётся стадия наземных испытаний, а уже впоследствии уникальный боевой самолёт должен будет подняться в небо.

На происходящее обратили внимание в США, полагая, что к 2030 году Россия не успеет полностью заменить порядка 200 истребителей МиГ-31, однако, по мнению американских экспертов, то что Россия перевооружится на истребители МиГ-41 является совершенно очевидным и закономерным.

«Тяжелый перехватчик МиГ-31 Foxhound («Лисья гончая») был первым советским боевым самолетом четвертого поколения, поступившим на вооружение ВВС страны в 1981 году – за год до легкого истребителя МиГ-29А и за четыре года до тяжелого истребителя Су-27. Этот самолет опережает более поздние боевые летательные машины по многим характеристикам: дальность и высота полета, вооружение, радиолокационные системы. Однако из-за дороговизны производства и эксплуатации МиГ-31 собираются списать к 2028 году, пишет The Military Watch. «К 2028 году истребитель-перехватчик МиГ-31 уйдет на пенсию... У нас есть время для создания нового самолета в качестве замены существующего», – заявил генеральный директор корпорации «МиГ» Сергей Коротков, выступая на международном авиакосмическом салоне FIDAE-2016 в Чили», - сообщает информационное издание «Репортёр».

Ранее российские авиаконструкторы подтвердили факт разработки истребителя МиГ-41, хотя на данный момент остаётся неизвестным этап выполнения работ по созданию перехватчика.

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Страны
Россия
США
Чили
Продукция
МиГ-31
Су-27
Компании
МиГ РСК
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
28.12.2020 11:08
Сказки.
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