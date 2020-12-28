Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века

RAND: китайская стратегия не предполагает войны на уничтожение

В Вашингтоне попытались понять образ мышления высшего руководящего состава Народно-освободительной армии Китая относительно современных методов ведения боевых действий. Такую цель себе поставили ученые стратегического исследовательского центра RAND, подготовившие масштабный доклад о том, как НОАК училась на военных операциях США. «Газета.Ru» проанализировала это исследование и рассказывает, как Пекин намерен вести войны XXI века.

Война систем

Стратегия Народно-освободительной армии (НОАК) по обучению, организации и оснащению для ведения современной войны в течение последних двух десятилетий формировалась под сильным влиянием сторонников системного подхода, утверждают авторы 126-страничного доклада «Противостояние систем и война за уничтожение систем. Как Народно-освободительная армия Китая пытается вести современную войну».

Действительно, китайские военные публикации указывают на то, что НОАК признала: война больше не является соревнованием между отдельными подразделениями, вооружениями, службами или даже конкретными вооружениями конкурирующих противников.

Современная война - это скорее соревнование между многочисленными противоборствующими оперативными системами.

Такой вывод в НОАК сделали, наблюдая за операциями США после холодной войны и растущей ролью информационных систем в них. Это оказало огромное влияние на то, как НОАК в настоящее время организуется, оснащается и готовится к будущим боевым действиям.

Хотя западные ученые почти не замечают этого, идея о «системе систем» и системной войне широко приобрела популярность в НОАК в последние два десятилетия. Она рассматривалась в сотнях газетных и журнальных статей НОАК, обсуждалась в десятках учебников профессионального военного образования китайской армии, закреплена в военной доктрине Китая и излагается в официальных Белых книгах по обороне.

Под "системой систем" как правило понимается сочетание независимых друг от друга элементов, которые, объединив свои ресурсы и возможности, позволяют решать задачи нового уровня.

Использование этого принципа в современной войне уникально, впрочем, как и поля битвы, на которых ведутся конфликты XXI века. Это называется системной конфронтацией.

Противостояние систем происходит не только на суше, море и в воздухе, но также в космическом пространстве, нефизическом киберпространстве, электромагнитных и даже психологических областях.

В то время как достижение господства в одной или нескольких физических областях было достаточным для успеха боевых действий в прошлом, системная конфронтация требует достижения «всеобъемлющего господства».

На различных полях сражений, где происходит противостояние систем, изменились также формы операций и методы борьбы. В результате оперативные системы, как задумано НОАК, должны быть достаточно многомерными и многофункциональными.

Нынешняя теория победы НОАК основана на успешном ведении войны по уничтожению систем противника. Их цель - парализовать и даже разрушить важнейшие функции оперативной системы противника.

Согласно этой теории, противник «теряет волю и способность сопротивляться», если его оперативная система не может эффективно функционировать. Эта теория победы закреплена в последней «Белой книге по обороне» Китая.

Куда нанести удар

Недавние публикации НОАК предполагают, что существует четыре типа целей, которые ищут специалисты в области оперативно-стратегического планирования, пытаясь парализовать оперативные систему противника.

Во-первых, в источниках и публикациях НОАК содержится призыв к нанесению ударов, которые ухудшают или нарушают поток информации в оперативной системе противника.

Во-вторых, в китайской литературе упоминается ухудшение или нарушение основных элементов этой оперативной системы, которые включают, помимо прочего, ее командование и управление, разведку и возможности огневой мощи.

В-третьих, в источниках НОАК пропагандируется деградация или нарушение архитектуры оперативной системы противника. Они включают в себя физические узлы с ранее упомянутыми возможностями.

Наконец, в китайских публикациях содержится призыв к нарушению временной последовательности (и/или темпа) взаимодействия элементов архитектуры оперативной системы противника.

Это должно ухудшить и, в конечном итоге, подорвать функционирование «разведки, управления, атаки и оценки» оперативной системы вероятного противника.

Собственные оперативные системы НОАК не существуют в мирное время, а создаются специально для тех случаев, когда необходимость в них в предстоящих операциях становится очевидной. В результате каждая оперативная система будет уникальной для конфликта или операции, для проведения которой она была разработана.

Большинство китайских источников, похоже, согласны с тем, что оперативная система состоит из пяти основных компонентов: системы командования, системы огневого удара, системы информационного противоборства, системы разведки и системы поддержки.

Хотя этот шаблон является очень гибким и в конечном итоге основан на предполагаемых потребностях и требованиях ожидаемой кампании или поддерживающих операций, эти пять компонентов, вероятно, будут в некоторой степени существовать в любой оперативной системе.

Известные оперативные системы включают систему противовоздушной обороны, систему противодесантной защиты, систему огневой борьбы, систему блокады и информационную систему.

Различные компоненты предполагаемой оперативной системы НОАК еще не развернуты, и мыслители в НОАК продолжают дискутировать и уточнять свои концепции и теории о том, как лучше всего вести борьбу с противостоянием систем и борьбу с уничтожением систем. Пока существуют очевидные расхождения между текущей реальностью и стремлениями.

Системная конфронтация признана НОАК основным способом ведения войны в XXI-м веке. Война на разрушение системы, а не война на уничтожение - вот нынешняя теория победы НОАК.

Война в этом контексте основана на разработке системы или систем, которые превосходят системы противника и способны полностью использовать преимущества информационной революции.

Такая оперативная система способна вести войну одновременно во всех семи областях (суша, море, воздух, космос, кибернетическая, электромагнитная и психологическая сфера). Это требует совместных операций и бесшовного соединения всех систем и подразделений через чрезвычайно надежную информационную сеть, считают в НОАК.

Неудивительно, что системное мышление пронизывает практически все аспекты подхода НОАК к обучению, организации и оснащению армии и флота для ведения современной войны за последние два десятилетия.

Новое оборудование и платформы, несомненно, рассматриваются в Китае в зависимости от того, как они заполняют пробелы или повышают эффективность предполагаемых систем. Помимо новых военных платформ, которые часто привлекают львиную долю внимания международных СМИ, НОАК стремится построить хорошо сбалансированную систему.

Это включает разработку и ввод в действие систем командной информации по всей цепочке управления при одновременном повышении устойчивости сетей передачи информации.

Именно успех или неудача таких аспектов, как эти, в конечном итоге определят эффективность и жизнеспособность оперативной системы НОАК.

Системное мышление и системные концепции, по-видимому, являются руководящей логикой последних организационных изменений в НОАК.

Во-первых, они, похоже, послужили мощным стимулом для перехода от прежней структуры военных округов к недавно разработанной структуре управления театром военных действий. В НОАК признавалось, что «в мирное время нужно строить систему командования совместными операциями, а система командования совместными операциями военного времени должна быть естественным продолжением командований мирного времени».

В этих целях были созданы Силы стратегической поддержки. Их задача - объединение и совершенствование усилий НОАК по достижению господства в космической, кибернетической, электромагнитной и, возможно, психологической сферах.

В китайской армии активно думают об оперативных системах своих противников и о том, как наиболее эффективно их победить, опираясь на собственное понимание об их слабых местах.

Исходя из этого в НОАК определяют, как будут наноситься удары в случае возникновения конфликта, поскольку именно эти слабые места - реальные или предполагаемые - будут в центре боевых действий.

Как противостоять Пекину

Эффективное сдерживание Китая от определенных действий будет все больше зависеть от твердого понимания собственной оперативной системы НОАК и наличия достаточных возможностей, чтобы помешать ее работе.

Это означает понимание слабых мест информационного потока, элементов, структуры и темпа функционирования оперативной системы НОАК и успешное указание способов их существенного ухудшения или уничтожения.

Система продолжает развиваться, чтобы отражать меняющиеся модели ведения войны. По мере необходимости новых функций будут разработаны новые системы или модифицированы существующие.

Новые функции, скорее всего, будут обнаружены в относительно новых областях космоса, кибернетической и электромагнитной сфер, но могут также появиться, когда новые прорывные технологии появятся в традиционных областях ведения боевых действий.

Такие новые технологии в любой области, вероятно, потребуют новых контрмер. Например, до XX-го века вооруженные силы никогда не нуждались в ЗРК (и иных средствах ПВО), потому что не было угрозы с воздуха.

Точно так же до конца XX-го века вооруженным силам не требовались брандмауэры и технологии шифрования для предотвращения киберугроз. По мере того как новые технологии, такие как рельсовые пушки и гиперзвуковые крылатые ракеты станут обычным явлением, они будут добавлены в оперативную систему НОАК. Поскольку противники также разрабатывают эти системы или другие системы, стремясь достичь превосходства в любой из различных областей, НОАК будет стремиться разработать системы для противодействия этим возможностям.

Ведущие мыслители НОАК будут продолжать дискутировать и уточнять свои концепции и теории о том, как лучше всего вести системную конфронтацию и войну с разрушением систем. Будет все более важным отслеживать, как и каким образом сегодняшние стремления и представления о системах в рамках НОАК воплощаются в реальность будущих оперативных систем.

Михаил Ходаренок