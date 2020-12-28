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ЦАМТО

Москва добровольно расширила сферу действия ДСНВ на гиперзвуковую систему "Авангард"

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Ракетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом
Ракетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 25 декабря. Москва добровольно расширила сферу действия Договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему "Авангард".

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

"Сделано это было в духе доброй воли, несмотря на ряд вопросов правового характера, возникающих, в том числе, в отношении неконструктивных подходов США к контролю над подобными системами. Эти вопросы еще предстоит урегулировать. В целом мы открыты к обсуждению данной проблематики и в многосторонних форматах".

Как напоминает агентство, министр иностранных дел Сергей Лавров в середине ноября заявлял, что Россия готова учитывать в ДСНВ системы "Авангард" и "Сармат", но "Посейдон", "Буревестник" и ряд других под этот документ не подпадают.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение обеими сторонами своих ядерных арсеналов таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Сегодня СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года, отмечает агентство.

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