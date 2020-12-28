Войти
РИА Новости

Россия ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ

224
0
0
Ракетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом
Ракетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Москва добровольно расширила действие Договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему "Авангард", заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

"Сделано это было в духе доброй воли, несмотря на ряд вопросов правового характера, возникающих в том числе в отношении неконструктивных подходов США к контролю над подобными системами. Эти вопросы еще предстоит урегулировать. В целом мы открыты к обсуждению данной проблематики и в многосторонних форматах".


Владимир Ермаков

Министр иностранных дел Сергей Лавров в середине ноября заявлял, что Россия готова учитывать в ДСНВ системы "Авангард" и "Сармат", но "Посейдон", "Буревестник" и ряд других под этот документ не подпадают.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение обеими сторонами своих ядерных арсеналов таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.

О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил Владимир Путин. По его словам, система способна совершать межконтинентальные полеты в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Сармат МБР
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
04.11.2020
СНВ-3: непонятное продление
15.07.2020
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
22.05.2020
США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора
13.02.2020
Почему США возлюбили СНВ-3
13.05.2019
Новый формат совещаний: Путин уйдет на гиперзвук
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:08
  • 1
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 06:46
  • 299
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС