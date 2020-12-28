Совфед одобрил закон о биобезопасности

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в пятницу одобрили закон о биобезопасности в РФ с учетом поправок, которые распространяют его действие в том числе на коронавирусную инфекцию.

Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2019 года и принят в первом чтении в январе 2020 года. Он посвящен биологической безопасности страны и определяет деятельность по ее обеспечению.

Закон восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующего в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования.

Документ регулирует вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды. Документ определяет основные биологические угрозы и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов, а также организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов.

Кроме того, в законе определены полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, права и обязанности граждан и организаций в области биологической безопасности.

В документе речь идет не только о защите населения от микробов и вирусов, но и от бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов, делающих человека нечувствительным к антибиотикам, а также о защите населения РФ от угроз террористического характера. На территории России находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность.

В окончательной редакции закона определяется, что обеспечение биологической безопасности будет подразумевать анализ биологических рисков, определение основных направлений госполитики по биобезопасности, разработка мер по выявлению и предупреждению рисков, применение специальных экономических мер и обеспечение защищенности спецобъектов, а также разработка и внедрение новых технологий и методов ведения деятельности с использованием патогенов.

Также прописывается координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти при обеспечении биобезопаности. Помимо этого, действие закона распространяется на инфекционные болезни животных и сферы агропромышленного комплекса и ветеринарии.

Кроме того, устанавливается, что среди мер по борьбе с инфекционными заболеваниями значится изучение патогенов, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных болезней. В частности, COVID-19 является биологическим агентом, который изменил свои свойства и место обитания. Он будет подпадать под действие этого законопроекта, считают законодатели.