Шойгу: Минобороны РФ выполнило в 2020 году все поставленные президентом задачи

Все задачи, которые президент России ставил перед Минобороны РФ на 2020 год, выполнены. Об этом в пятницу, 25 декабря на селекторном совещании заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Его разговор с высшим армейским руководством, судя по всему, был завершающим перед новогодними праздниками. И посвятил его министр краткому подведению итогов многогранной деятельности Вооруженных сил. Сергей Шойгу, в частности, отметил, что боевые возможности армии и флота выросли в этом году на 13 процентов. "Заданный уровень обороноспособности страны поддерживается. Ядерная триада гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Шло плановое переоснащение войск. Долю нового и модернизированного вооружения удалось довести до 70,1 процента. А исправность военной техники - поддерживать на уровне 95 процентов. В том числе за счет этого повысилась готовность Вооруженных сил выполнять задачи по предназначению. Свидетельство тому - результаты двух внезапных комплексных проверок, а также более 18,5 тысячи различных учений и тренировок. Самым масштабным из них стало стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020", котором, помимо наших военнослужащих, участвовали представители армий пяти иностранных государств.

Шойгу назвал еще ряд сфер, в которых были достигнуты заметные результаты. "Нарастили темпы развития инфраструктуры, в том числе в Арктической зоне и на полуострове Крым. Большое внимание уделяли вопросам формирования профессиональной армии. Вышли на необходимый и оптимальный объем подготовки квалифицированных офицеров, обеспечение потребности Вооруженных Сил завершено полностью. Завершили создание сети нахимовских училищ на всех флотах", - перечислил министр.

Отдельно он рассказал об участии ведомства в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В условиях сложной эпидемиологической обстановки в 2020-м удалось успешно провести две призывные кампании. В итоге, как и планировалось, в войска направили свыше 260 тысяч новобранцев. Минобороны оперативно установило жесткий карантинный режим в военно-учебных заведениях, создало резерв койко-мест в госпиталях, в том числе для гражданских лиц. Были развернуты ПЦР-лаборатории, в которых сейчас ежедневно проводят около шести тысяч исследований. Продолжается массовая вакцинация личного состава. "Для Вооруженных сил и регионов со сложной эпидемиологической ситуацией в кратчайшие сроки возведено 30 многофункциональных медицинских центров. При этом мы снизили, в сравнении с показателем заболеваемости по всей стране, до уровня ниже на 37 процентов", - сообщил Шойгу.

Последовательно решались и социальные проблемы армейских семей. В этом году были выполнены обязательства по трудоустройству жен военнослужащих и предоставлению их детям мест в школах, детских садах и учебных заведениях. Минобороны обеспечило жильем более 111 тысяч кадровых военных.

Успешно решались задачи и за рубежом. Шойгу напомнил, что российская группировка войск продолжает выступать гарантом сохранения мира в Сирии. Минобороны РФ продолжает оказывать населению этой страны гуманитарную и медицинскую помощь. В Нагорном Карабахе наши миротворцы контролируют соблюдение режима прекращения огня, очищают местность от взрывоопасных предметов, способствуют налаживанию мирной жизни в регионе.

"По-прежнему в числе наших приоритетов остается патриотическое воспитание молодежи, - напомнил министр. - Для повышения эффективности этой работы во всех регионах страны развиваем движение "Юнармия" и создаем круглогодичные учебно-методические центры "Авангард".

При активном участии военного ведомства страна отметила 75-летие Великой Победы. Шойгу напомнил, что в дни празднования этого знаменательного юбилея в Подмосковье был открыт Главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти", где увековечены имена 34 миллионов участников Великой Отечественной войны.

"Уходящий год был трудным, не раз ставил нас перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость. Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей", - признал министр и объявил о своем решении: предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен военные поработают 26 декабря и 16 января. Одновременно Шойгу потребовал, чтобы в праздничные дни был обеспечен необходимый уровень боеготовности войск, там поддерживались правопорядок и дисциплина.

Юрий Гаврилов