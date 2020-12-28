Войти
ЦАМТО

Два подразделения войсковой ПВО ЦВО полностью перевооружены на современные образцы в 2020 году

376
0
+1
ПЗРК 9К333 "Верба"
ПЗРК 9К333 "Верба".
Источник изображения: Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"

ЦАМТО, 25 декабря. Два подразделения войсковой ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году завершили перевооружение на современные комплексы.

Новые образцы вооружения поставлены в отдельное зенитное ракетное соединение в Алтайском крае и в дивизион ПВО мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области.

В 2020 году завершено перевооружение подразделений зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Алтайском крае, на современные комплексы "Бук-М3". Современные образцы вооружения заменили комплексы более ранних модификаций. Также полностью обновлен парк вооружения подразделения ПВО мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии ЦВО в Поволжье. В соединение поставлен дивизионный комплект переносного зенитного ракетного комплекса "Верба".

В течение года военнослужащие подразделений ПВО прошли переподготовку на новые образцы вооружения в профильных учебных центрах, а также выполнили практические стрельбы из нового вооружения на полигонах в Оренбургской и Астраханской областях.

Справочно:

В Вооруженных Силах Российской Федерации 26 декабря отмечается День войсковой противовоздушной (ПВО): 26 декабря 1915 г. в соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего №368 началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям.

Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск (ПВО СВ) – род войск Сухопутных войск Российской Федерации, предназначенный для прикрытия войск и объектов от действий средств воздушного нападения противника при ведении общевойсковыми объединениями и соединениями боевых действий, совершении перегруппировок и расположении на месте, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бук-M3
Верба ПЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Бук ЗРК
Военные учения
Похожие новости
02.10.2020
Олег Салюков в интервью "Красной звезде" рассказал об основных направлениях развития Сухопутных войск
22.02.2017
"Ратники" идут
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
29.12.2015
В Вооруженных Силах России отметили 100-летие войсковой ПВО
12.12.2011
Войсковая ПВО – не сирота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:08
  • 1
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 06:46
  • 299
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС