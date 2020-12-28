Два подразделения войсковой ПВО ЦВО полностью перевооружены на современные образцы в 2020 году

ЦАМТО, 25 декабря. Два подразделения войсковой ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году завершили перевооружение на современные комплексы.

Новые образцы вооружения поставлены в отдельное зенитное ракетное соединение в Алтайском крае и в дивизион ПВО мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области.

В 2020 году завершено перевооружение подразделений зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Алтайском крае, на современные комплексы "Бук-М3". Современные образцы вооружения заменили комплексы более ранних модификаций. Также полностью обновлен парк вооружения подразделения ПВО мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии ЦВО в Поволжье. В соединение поставлен дивизионный комплект переносного зенитного ракетного комплекса "Верба".

В течение года военнослужащие подразделений ПВО прошли переподготовку на новые образцы вооружения в профильных учебных центрах, а также выполнили практические стрельбы из нового вооружения на полигонах в Оренбургской и Астраханской областях.

Справочно:

В Вооруженных Силах Российской Федерации 26 декабря отмечается День войсковой противовоздушной (ПВО): 26 декабря 1915 г. в соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего №368 началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям.

Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск (ПВО СВ) – род войск Сухопутных войск Российской Федерации, предназначенный для прикрытия войск и объектов от действий средств воздушного нападения противника при ведении общевойсковыми объединениями и соединениями боевых действий, совершении перегруппировок и расположении на месте, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.