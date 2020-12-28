Корпорация "МиГ" завершила ремонт и модернизацию партии МиГ-31

ЦАМТО, 25 декабря. НАЗ "Сокол" – филиал Корпорации "МиГ" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) завершил контракт на капитальный ремонт и модернизацию партии истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Заключительная боевая машина 25 декабря совершила перелет на аэродром постоянного базирования.

"Модернизированный МиГ-31 обладает высокими летно-техническими характеристиками и способен успешно решать боевые задачи в современных условиях, – отметил управляющий директор АО "РСК "МиГ" Андрей Герасимчук. – Сегодня НАЗ "Сокол" продолжает техническое переоснащение, которое позволит ему применять новые технологии, совершенствовать производственную систему, повысить эффективность предприятия и выполнять контрактные обязательства в полном объеме в установленные сроки и с высоким качеством".

МиГ-31 – первая боевая машина четвертого поколения, созданная для использования в системе ПВО страны. Очередной контракт на модернизацию партии истребителей-перехватчиков был подписан в 2019 году. МиГ-31 сконструирован в ОКБ имени А.И.Микояна. НАЗ "Сокол" является единственным заводом, производящим их серийно. В планах предприятия – работы по дальнейшему обновлению парка этих машин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".