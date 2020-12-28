Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео

№2

Цитата, mikeinside сообщ. №1

Как пишут в СМИ

так, если вы такие СМИ нашли, то было бы корректно сразу их назвать или дать ссылку.В целом такой информации веры нет совсем. Ибо не такие уж израильтяне дураки, чтобы прокладывать курс ракет над военной базой РФ. Всё-таки они координируют свои действия с нашими военными и это много раз звучало из уст израильского премьера.Прошлый инцидент со сбитым русским транспортником обернулся поставкой С-300 (или С-400, не помню) сирийцам. И у премьера Израиля не заржавело приехать в Москву, принести извинения и попробовать о чём-то договориться с Путиным. Хотя комплекс ПВО наши всё-таки поставили и сирийцев обучили (или ещё обучают).Если бы израильский военный или премьер отчитался по ТВ, как была построена атака и сколько целей поразили, это ещё можно было бы выслушать (отдавая себе отчёт в том, кого слушаешь), а ссылаться на информацию от журналистов в таком деле это моветон.Это для прыгунов с кастрюльками оставьте. Причём я сейчас без привязки к этносам. Такие полудурки у всех стран имеются.Уверен, что израильские военные понимают ,что стрельба вблизи российской базы может обернуться продажей сирийцам какой-нибудь "пакости" вроде Искандера, что через короткое время обернется определённого рода беспорядком на одном из аэродромов Израиля.Это вообще всем в мире понятно и даже американцы дразнят наших военных вполне себе осторожно. И только журналисты с определёнными взглядами ни в чём себя не ограничивают. Ну так какой с них спрос, с убогих.