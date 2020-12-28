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Российская газета

Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Ночные полеты израильских истребителей F-16I Sufa в ливанском небе показали на видео. Самолеты запустили несколько управляемых ракет по объектам в соседней Сирии.

Атака была проведена в 0:40 пятницы из воздушного пространства севернее города Триполи. Удары пришлись в сторону Масьяфа на западе провинции Хама.

Как сообщает информационное агентство САНА, подразделения противовоздушной обороны поразили большую часть средств нападения. По обнародованным данным, объектом атаки мог стать расположенный в этом районе научно-исследовательский центр.

В уничтожении ракет возможно задействовались зенитные комплексы "Бук", С-125М "Печора -2М" и, как сообщают некоторые источники, С-300. В Сети появились видеокадры, на которых, как утверждается, запечатлены кадры старта "трехсотых".

ВВС Израиля в своих рейдах кроме ракетного вооружения также используют высокоточные авиационные бомбы. В свою очередь, ПВО САР помимо выше упомянутых ЗРК также применяют "Панцирь-С1" и старые системы "Квадрат", С-75 и С-200Э. Именно с помощью последних в феврале 2018 года был сбит израильский F-16.



Алексей Моисеев

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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
КУБ
Печора-2М
С-125
С-300
С-75
Проекты
Бук ЗРК
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2 комментария
№1
28.12.2020 03:21
Как пишут в СМИ ракеты пролетели над базой РФ (Тартус)и евреи прикрывались гражданским самолетом (что впрочем не ново).Также ходят слухи , что якобы впервые Сирийцы(или наши) применили системы С-300 для отражения ракетной атаки , тем не менее 6 ракет поразили цели, несколько заново отстроенных обьктов (которые были атакованы в прошлый раз). Сколько было сбито ракет не уточняется.
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№2
28.12.2020 10:55
Цитата, mikeinside сообщ. №1
Как пишут в СМИ

так, если вы такие СМИ нашли, то было бы корректно сразу их назвать или дать ссылку.

В целом такой информации веры нет совсем. Ибо не такие уж израильтяне дураки, чтобы прокладывать курс ракет над военной базой РФ. Всё-таки они координируют свои действия с нашими военными и это много раз звучало из уст израильского премьера.

Прошлый инцидент со сбитым русским транспортником обернулся поставкой С-300 (или С-400, не помню) сирийцам. И у премьера Израиля не заржавело приехать в Москву, принести извинения и попробовать о чём-то договориться с Путиным. Хотя комплекс ПВО наши всё-таки поставили и сирийцев обучили (или ещё обучают).

Если бы израильский военный или премьер отчитался по ТВ, как была построена атака и сколько целей поразили, это ещё можно было бы выслушать (отдавая себе отчёт в том, кого слушаешь), а ссылаться на информацию от журналистов в таком деле это моветон.
Это для прыгунов с кастрюльками оставьте. Причём я сейчас без привязки к этносам. Такие полудурки у всех стран имеются.
Уверен, что израильские военные понимают ,что стрельба вблизи российской базы может обернуться продажей сирийцам какой-нибудь "пакости" вроде Искандера, что через короткое время обернется определённого рода беспорядком на одном из аэродромов Израиля.
Это вообще всем в мире понятно и даже американцы дразнят наших военных вполне себе осторожно. И только журналисты с определёнными взглядами ни в чём себя не ограничивают. Ну так какой с них спрос, с убогих.
+1
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